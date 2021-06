Ανάρτηση Τσαβούσογλου για την επίσκεψη στην Αθήνα: Απρόσκοπτα να συνεχιστεί ο διάλογος

“Είμαι ευτυχής που επέστρεψα στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια κι ευχαριστώ τον Νίκο για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Είχαμε την ευκαιρία για διεξοδικές συνομιλίες τόσο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όπως και με τον Νίκο Δένδια”, έγραψε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο Twitter ως περίληψη της επίσκεψης του στην Ελλάδα.

“Οι συζητήσεις μας κάλυψαν από τις μεταφορές ως την ενέργεια, κι από τον τουρισμό ως το περιβάλλον και το εμπόριο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν τις επαφές. Παράλληλα αναγνωρίσαμε αμοιβαία τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού, που θα ευνοήσουν τον τουρισμό και στις δύο πλευρές”, γράφει στη συνέχεια, στην ανάρτηση που έχει αγγλικούς υποτίτλους.

“Ο πολιτικός και στρατιωτικός διάλογος εξελίσσεται σε κάθε επίπεδο και ο 63ος γύρος θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Έχουμε χρόνια ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. Έχουμε και διαφορές και θέλουμε όλα αυτά να διευθετηθούν με βάση τις σχέσεις καλής γειτονίας, το Διεθνές Δίκαιο και τον σεβασμό στα δικαιώματα και τα συμφέροντα κάθε πλευράς.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πρέπει ο διάλογος να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

Εμείς, ως Τουρκία, δηλώνουμε έτοιμοι για συνομιλίες για βελτίωση σχέσεων σε κάθε πεδίο.

Επίσης συμφωνήσαμε με τον Νίκο Δένδια να συνεχίσουμε τη συνεργασία”, καταλήγει στην ανάρτηση ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είχαν προηγηθεί τουλάχιστον τέσσερις αναρτήσεις για τις συνομιλίες του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια. “Η αναθέρμανση του διαλόγου είναι θετικό βήμα”, ήταν το σχόλιο.

Σχετικά με την ιδιωτική επίσκεψη στην Κομοτηνή, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ανήρτησε φωτογραφίες από την επίσκεψη στο μειονοτικό Γυμνάσιο Κομοτηνής, τη συνάντηση με εκπροσώπους της μουσουλμανικής μειονότητας, με σχόλιο: “Πάντα θα είμαστε στο πλευρό της μειονότητας που αγωνίζεται για τα δικαιώματα της”.

