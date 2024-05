Αν. Λονδίνο: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που άνοιξε πυρ από μοτοσυκλέτα κατά εστιατορίου – Κορίτσι 9 ετών σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα κορίτσι εννέα ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε ενώ έτρωγε σε εστιατόριο με την οικογένεια της στο Λονδίνο. Τρεις άνδρες ηλικίας 26, 37 και 24 ετών που κάθονταν επίσης στο εστιατόριο νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Όλοι τους δέχτηκαν πυροβολισμούς από επιβάτη σε μοτοσυκλέτα που πέρασε μπροστά από το εστιατόριο πυροβολώντας τους.

Ανταπόκριση: Ευδοξία Λυμπέρη

Η αστυνομία κλήθηκε περίπου στις 21:20 την Τετάρτη, 29 Μαΐου, για αναφορές πυροβολισμών κοντά σε εστιατόριο στην Kingsland High Street, στο ανατολικό Λονδίνο.

#Hackney

