Ακυρώθηκαν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στη Βηθλεέμ λόγω της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα

«Αν ο Ιησούς γεννιόταν σήμερα, θα γινόταν στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια», δήλωσε ο κληρικός της Λουθηρανικής εκκλησίας της Βηθλεέμ, όπου η εικόνα του Θείου βρέφους στα ερείπια, κάνει τον γύρο του κόσμου. Στη Βηθλεέμ οι καμπάνες θα σημάνουν τα μεσάνυχτα στην Εκκλησία της Γεννήσεως, την Άγια Νύχτα, αλλά φέτος δεν θα υπάρχει δέντρο, δεν θα γίνουν παρελάσεις δεν θα ακουστεί χαρμόσυνη μουσική, ούτε κάλαντα και κανένας Άγιος Βασίλης δεν θα μοιράζει καραμέλες στα παιδιά της Δυτικής Όχθης, έγραψε η αμερικανική εφημερίδα Washington Post.

Aπό το δημαρχείο της Βηθλεέμ, ανακοινώθηκε το χριστουγεννιάτικο μήνυμα, που καταδικάζει το Ισραήλ για εθνοκάθαρση» και «γενοκτονία» στη Γάζα.

Palestine Gift to the World on Christmas Day

"In front of the Church of the Nativity, the birthplace of the Messenger of Love and Peace, Jesus Christ, the Nativity Cave was inaugurated on the evening of December 23, 2023, during the "Christmas Under the Rubble" event. The… pic.twitter.com/TcM6cFFURE