Αϊτή: Αεροσκάφος χτυπήθηκε από σφαίρες – Κλείνει το διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το κύριο αεροδρόμιο της Αϊτής έκλεισε προσωρινά τη Δευτέρα καθώς συμμορίες προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο, ανέφερε η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Αεροσκάφος της Spirit Airlines που προσέγγιζε το Πορτ-ο-Πρενς για να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας, χτυπήθηκε σήμερα από σφαίρες και ο πιλότος υποχρεώθηκε να αλλάξει επειγόντως πορεία και να το προσγειώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπως μετέδωσε αρχικά η εφημερίδα Miami Herald και επιβεβαίωσε ακολούθως η αεροπορική εταιρεία.

#Haiti: Gang coalition has attacked Kafou Ayopò area, many houses have already burned down Delmas 5 and 13, many people were killed on the way to the airport.



A Spirit Airlines flight was also shot at and hit as it took off from the airport and was diverted for an emergency… pic.twitter.com/RtAy6rrbDv