Αίγυπτος: Τουλάχιστον 19 νεκροί και 6 τραυματίες από την πτώση λεωφορείου σε κανάλι

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 6 τραυματίστηκαν, όταν ένα λεωφορείο έπεσε σε ένα κανάλι στα βόρεια της Αιγύπτου, σύμφωνα με πηγές των αρχών ασφαλείας.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 35 άτομα όταν εκτροχιάστηκε σε αυτοκινητόδρομο και έπεσε στο κανάλι Mansuriya στην πόλη Aga, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Βαθιά θλίψη για το τραγικό δυστύχημα με λεωφορείο στη βόρεια Αίγυπτο, εκφράζει με ανάρτησή του στο Twitter, το υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Τέλος, εκφράζει βαθύτατα συλλυπητήρια στον λαό και την κυβέρνηση του στενού μας φίλου, Αιγύπτου.

Profoundly saddened by the tragic news of the bus accident in northern #Egypt. Our heartfelt condolences to the bereaved families & wishes for swift recovery to the injured. Our deepest sympathies to the people & Gov’t of our close friend #Egypt pic.twitter.com/gDkSqvxlC6

