Αφήνουν τις εικόνες να «μιλήσουν» τα διεθνή ΜΜΕ

«Χωριά καίγονται – ο ουρανός φλέγεται», τιτλοφορείται το νέο άρθρο της βρετανικής εφημερίδας Guardian που μετά τα προηγούμενα εκτενή ρεπορτάζ, αφήνει πλέον τις εικόνες να «μιλήσουν».

Νέοι από τις Γούβες της Εύβοιας όπως και ηλικιωμένοι από το Πευκί, έδωσαν την ίδια σκληρή μάχη, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

H βρετανική εφημερίδα υπενθυμίζει την τραγωδία και στην Βαρυπόμπη με αυτήν την φωτογραφία.

DW:Πυρκαγιές ανά την υφήλιο: Η Ελλάδα μάχεται με την κόλαση

Με τον παραπάνω τίτλο η ιστοσελίδα Deutche Welle ξεκινά από την Ελλάδα και την Εύβοια, το ρεπορτάζ από τις «φλεγόμενες περιοχές του πλανήτη» (Τουρκία, Σιβηρία, Ιταλία, ΗΠΑ) και προαναγγέλλει ότι και η Γερμανία θα στείλει ενισχύσεις στην χώρα μας με 200 πυροσβέστες.

«Σαν ταινία τρόμου», είναι ο τίτλος νέου ρεπορτάζ από το Reuters που επικαλείται μαρτυρία τουρίστα, για να αναφερθεί στην «πύρινη κόλαση που έπληξε το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας».

Εκατοντάδες επιπλέον απομακρύνονται από την Εύβοια, ενώ ήδη πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν φύγει, μετέδωσε χθες βράδυ το BBC συνεχίζοντας να υπενθυμίζει ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν «μετά το ισχυρότερο κύμα καύσωνα εδώ και 30 χρόνια, κατά το οποίο η θερμοκρασία έφτασε στους 45 βαθμούς Κελσίου».

«Αποκάλυψη τώρα», είναι το σκίτσο της εφημερίδας Times που ξεσήκωσε θύελλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.