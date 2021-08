Χάος στην Καμπούλ – Στις πύλες οι Ταλιμπάν – Σε φυγή ξένοι αλλά και ο στρατός

Το Μπαγκράμ ήταν η πρώτη συνοικία της αφγανικής πρωτεύουσας που έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν χωρίς καμία αντίσταση από τις αφγανικές δυνάμεις. Για χάος στην αφγανική πρωτεύουσα μιλούν ξένοι ανταποκριτές, περιγράφοντας τεράστιες ουρές σε τράπεζες και το αεροδρόμιο να «βουλιάζει» σε συνωστισμό, ενώ είναι σε εξέλιξη και η εκκένωση πρεσβειών.

Video: FALL OF KABUL, As Bagram the First district of Kabul has fallen to Taliban without Any Resistance from Afghan Forces! #Afghanistan pic.twitter.com/uvda62ULNu

Οι Ταλιμπάν έχουν αρχίσει να εισέρχονται στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ από όλες τις πλευρές, ανακοίνωσε το αφγανικό υπουργείο Εσωτερικών, καθώς προσωπικό των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο.

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Μετά την προέλαση-αστραπή στην πρωτεύουσα, η ανταρτική οργάνωση διέταξε τους μαχητές της να απόσχουν από τη βία, να επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση όσων θέλουν να φύγουν και ζήτησε από τις γυναίκες να κατευθυνθούν σε προστατευμένες περιοχές, σύμφωνα με ηγέτη των Ταλιμπάν στην Ντόχα.

BREAKING: Three Afghan officials have confirmed that Taliban militants have entered the outskirts of the capital city Kabul.

It is the last major city that has not yet fallen to the Taliban.

— Sky News (@SkyNews) August 15, 2021