Αφγανιστάν: Χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – Παγκόσμια ανησυχία για την εγκαθίδρυση του Ισλαμικού Κράτους

Παγκόσμια ανησυχία από την εγκαθίδρυση ουσιαστικά Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν που σηματοδοτεί η κατάληψη και της πρωτεύουσας Καμπούλ από τους Ταλιμπάν.

Σοκ από τις εικόνες των μαχητών του Ισλαμικού Κράτους μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο.

Ο έως χθες Πρόεδρος Ασράφ Γκάνι, εγκατέλειψε χθες νύχτα τη χώρα, λέγοντας ότι έφυγε για να «αποφευχθεί η αιματοχυσία». Εικάζεται ότι κατέφυγε στο Ουζμπεκιστάν, ενώ ο πρώην πρόεδρος Χαμίντ Καρζάι προσφέρεται να ηγηθεί της μετάβασης της εξουσίας με τους Ταλιμπάν.

Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Καμπούλ με 40 τραυματίες στα περίχωρα.

Πανικόβλητα πλήθη συρρέουν στο αεροδρόμιο της Καμπούλ – Ποδοπατήθηκε νεαρό κορίτσι



Χάος και πανικός στους δρόμους με διπλωμάτες και πολίτες ξένων χωρών να αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, αλλά και χιλιάδες Αφγανούς να εγκαταλείπουν με κάθε διαθέσιμο τρόπο τη χώρα αφήνοντας ακόμη και τα κλειδιά στα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που φρουρούν αεροδρόμιο άρχισαν να πυροβολόυν στον αέρα σήμερα το πρωί για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε τρομοκρατημένος ότι είδε ένα νεαρό κορίτσι «να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, προσθέτοντας πως οι Αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορισμένοι από τους Αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

The sheer helplessness at Kabul airport. It’s heartbreaking! #KabulHasFallen pic.twitter.com/brA3WRdPp8

Οι εμπορικές πτήσεις έχουν διακοπεί με προτεραιότητα να δίνεται στις αμερικανικές στρατιωτικές πτήσεις που απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό.

Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και Αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ ολοκλήρωσαν την εκκένωση της πρεσβείας τους και κατέβασαν τη σημαία στα διπλωματικά τους κτήρια.

Ξυπνήσαμε σήμερα με τις λευκές σημαίες των Ταλιμπάν να κυματίζουν, λέει κάτοικος

“We woke up this morning to the Taliban white flags all over the city.”

The Taliban’s capture of Jalalabad effectively leaves Kabul as the last major urban area under government control https://t.co/o6h7POQ8HQ pic.twitter.com/GfXadVywL0

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 15, 2021