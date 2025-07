Billy Joel: Οι θαυμαστές γνωρίζουν τον κόσμο του μέσα από ντοκιμαντέρ

«Billy Joel: And So It Goes» είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ με ιστορίες από τα πρώτα του χρόνια καθώς και την εξέλιξη της δισκογραφίας και του ήχου του.

Σε σκηνοθεσία των Σούζαν Λέισι και Τζέσικα Λέβιν το νέο ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο ενός από τους πιο εμβληματικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Ο Μπίλι Τζόελ είναι ο παραγωγός.

«Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ροκ σταρ – θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό» λέει ο Μπίλι Τζόελ και το πάθος του για την τέχνη της μουσικής το επιβεβαιώνει. Για εκείνον η μουσική είναι μαγεία.

Δεν δίνει συχνά συνεντεύξεις. Ακόμα κι αν κάνει την εξαίρεση, δεν αποκαλύπτει πολλά για τον άνθρωπο πίσω από τα φώτα.

Είναι ο τέταρτος σόλο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αμερική. Μπορεί εκείνος να τραγουδάει: «We didn’t start the fire» αλλά μέσα από τη μουσική του έχει βάλει φωτιά σε πολλές καρδιές. Έχει άπειρους θαυμαστές. Στο ντοκιμαντέρ -το οποίο προβάλλεται σε 2 επεισόδια- μπορούν να γνωρίσουν κάποιες πτυχές που δεν είχαν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας.

Διάσημες προσωπικότητες εμφανίζονται για να επαινέσουν τον Αμερικανό τραγουδιστή και μουσικό. Ο ίδιος, η οικογένειά του και οι στενοί συνεργάτες του θυμούνται τα πάνω και τα κάτω του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ήταν γνωστός ως ο «Άνθρωπος του Πιάνου».

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

Επιμέλεια: Γιούλη Νικολοπούλου

