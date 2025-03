Αυθεντικό μοντέλο του E.T. του εξωγήινου μπορεί να φτάσει το 1 εκατομμύριο σε δημοπρασία

Ένα αυθεντικό μοντέλο του E.T. του εξωγήινου βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοπρασίας του Sotheby’s «There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction, and Fantasy on Screen».

Το μοντέλο του ευγενικού εξωγήινου από την επιτυχία του Στίβεν Σπίλμπεργκ του 1982 εκτιμάται ότι θα φτάσει σχεδόν το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Το μοντέλο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από τον καλλιτέχνη ειδικών εφέ Carlo Rambaldi, τον οραματιστή «δημιουργό τεράτων» πίσω από τον E.T., το Dune, το Alien, το King Kong και άλλες ταινίες. Είναι ένας από τους τρεις E.T. που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κλασικής ταινίας του 1982.

Με ύψος λίγο πάνω από 91,44 εκατοστά, το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε στην εμβληματική «σκηνή της ντουλάπας» της ταινίας, στην οποία ο Ε.Τ. μεταμφιέζεται ανάμεσα σε λούτρινα ζώα.

Πρόσθετα αντικείμενα από τη συλλογή του Rambladi είναι επίσης προς πώληση, συμπεριλαμβανομένων πρωτόγνωρων σκίτσων για τον E.T. και μιας μελέτης animatronic ενός από τα μάτια του E.T.

Η δημοπρασία περιλαμβάνει επίσης μια συλλογή εικόνων τρόμου της Universal, μια κάπα του Δράκουλα που φορούσε ο Μπέλα Λουγκόζι, καθώς και σκηνικά, αφίσες και concept art από γνωστές ταινίες τρόμου, φαντασίας και επιστημονικής φαντασίας. Οι προσφορές είναι προς το παρόν ανοιχτές και ολοκληρώνονται στις 3 Απριλίου.

Πηγή: Reuters

