Από το Αιγαίο στην Νέα Ορλεάνη με το Manos Saridakis Trio στο Theatre of the No

Το Theatre of the No, το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας, φιλοξενεί το Manos Saridakis Trio, με το μουσικό project «Από το Αιγαίο στην Νέα Ορλεάνη». Ένας συναρπαστικός συνδυασμός ελληνικής δημοτικής παράδοσης, τζαζ, ροκ και μπλουζ στοιχείων για μια μοναδική βραδιά, το Σάββατο 29 Μαρτίου στις 22:30.

Ο Μάνος Σαριδάκης, ένας από τους πιο ταλαντούχους και αναγνωρισμένους Έλληνες πιανίστες, θα παρουσιάσει δικές του συνθέσεις, όπως το «Herbie’s Dance», το «Blues for Eric», το «Titanology», το «The Greek Summertime» και το «Βόσπορος», καθώς και διασκευές αγαπημένων δημοτικών τραγουδιών όπως το «Κοντούλα Λεμονιά» και το «Γιάννη μου το μαντήλι σου».

Η μοναδική του προσέγγιση στον αυτοσχεδιασμό αποτυπώνει την ανάγκη των λαών να εκφράσουν τα συναισθηματικά τους φορτία, τα ιδανικά, τους πόνους και τις χαρές τους μέσα από την μουσική. Μια μουσική που γεφυρώνει τον πολιτισμό του Αιγαίου με τις δονήσεις της Νέας Ορλεάνης και της τζαζ.

Ο Μάνος Σαριδάκης, εκπροσώπησε την Ελλάδα το 2006 στον διεθνή διαγωνισμό πιάνου «Thelonious Monk International Jazz Competition» και κατατάχθηκε στους 25 καλύτερους τζαζ πιανίστες κάτω των 30 ετών, έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής, όπως οι David Liebman (Miles Davis), Ralph Peterson (Art Blakey & The Jazz Messengers), Marc Johnson (Bill Evans) και Jack Walrath (Charles Mingus). Επιπλέον, έχει εμφανιστεί στα πιο φημισμένα τζαζ κλαμπ της Νέας Υόρκης, όπως το Birdland και το Blue Note.

INFO

Μάνος Σαριδάκης: πιάνο

Παναγιώτης Μπουραζάνης: ηλεκτρικό μπάσο

Γιάννης Σταυρόπουλος: ντραμς

Ημερομηνία & Ώρα: Σάββατο 29 Μαρτίου στις 22:30

Τιμή εισιτηρίου: 10€

Προπώληση εισιτηρίων:https://www.more.com/gr-el/tickets/music/manos-saridakis-trio/

Συντελεστές:

Σχεδιασμός Αφίσας: Σωτηρία Μπράμου

Social Media: Κάλλια Γερακιανάκη

Επικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

Σημείωση: Το Θέατρο διαθέτει και μπαρ σε προσιτές τιμές (μπύρα 3€, ποτό 6-8€)

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

(απέναντι από το Δημαρχείο)

