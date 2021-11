Τσάβι: «Είμαστε ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο»

Εμφανώς συγκινημένος ο Τσάβι, υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα και έδωσε σύνθημα για τίτλους και νίκες!

«Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να κλάψω. Είμαι ευγνώμων στον σύλλογο και στους οπαδούς. Είμαστε ο καλύτερος σύλλογος στον κόσμο και θα δουλέψουμε για να κατακτήσουμε τίτλους. Πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Ζήτω η Μπαρτσελόνα, ζήτω η Καταλονία», σημείωσε ο νέος προπονητής των Καταλανών και συνέχισε «Θέλω να πω στους οπαδούς να υποστηρίζουν την ομάδα, τους χρειαζόμαστε. Ο σύλλογος περνά δύσκολες στιγμές, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε τη Μπαρτσελόνα».

And there it is! pic.twitter.com/yFdrGsEuNi

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 8, 2021