Τόκιο: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των Αγώνων για την Παρασκευή 30 Ιουλίου

FrontpageΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΟλυμπιακοί Αγώνες
Upd:
Σύνταξη Συντακτική ομάδα ert.gr

20Το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων από την ΕΡΤ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

ΕΡΤ1

1:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, 8Η ΗΜΕΡΑ

-Στις 3:05 ο μικρός τελικός για την Αννέτα Κυρίδου

-Στις 3:45 ο τελικός για τον Στέφανο Ντούσκο

3:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: 25Μ ΠΙΣΤΟΛΙ

-Προκριματικά με συμμετοχή της Άννας Κορακάκη

5:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΗΠΑ, ΒΟΛΕΪ

ΕΡΤ2

3:00 ΣΤΙΒΟΣ, 1Η ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ

-Πρώτος προκριματικός γύρος (06:15): Ραφαέλα Σπανουδάκη

7:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9:00 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΤΕΝΙΣ

13:00 ΣΤΙΒΟΣ, 1Η ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

-ΣΤΙΒΟΣ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ

15:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ

16:30 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟΥ

ΕΡΤ3

3:00 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, BEACH VOLLEY

4:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΤΕΛΙΚΟΙ 7Η ΗΜΕΡΑ

6:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ:

-Βασιλεία Καραχάλιου (6:05) για τις ιστιοδρομίες 9-10 στο Laser Radial Γυναικών

8:00 ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ

11:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Α’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ 69, 75 ΚΑΙ 91 ΚΙΛΑ

13:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 7Η ΗΜΕΡΑ

15:35 ΡΩΣΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ, ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ

ΕΡΤSPORTS

7:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΤΕΛΙΚΟΣ

9:10 ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ, ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

11:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Α’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ 69, 75 ΚΑΙ 91 ΚΙΛΑ

14:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΗΠΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΤSPORTS 2

7:40 ΗΠΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9:40 ΤΕΝΙΣ: ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

Πηγή: SPORTS.ERT.GR

Επιμέλεια: Χρήστος Τζώλος

 

 

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του παραπάνω άρθρου ή μέρους του μόνο αν αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr με ενεργό σύνδεσμο στην εν λόγω καταχώρηση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ