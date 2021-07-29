Τόκιο: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των Αγώνων για την Παρασκευή 30 Ιουλίου

20Το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων από την ΕΡΤ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
ΕΡΤ1
1:40 ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, 8Η ΗΜΕΡΑ
-Στις 3:05 ο μικρός τελικός για την Αννέτα Κυρίδου
-Στις 3:45 ο τελικός για τον Στέφανο Ντούσκο
3:00 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: 25Μ ΠΙΣΤΟΛΙ
-Προκριματικά με συμμετοχή της Άννας Κορακάκη
5:00 ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΗΠΑ, ΒΟΛΕΪ
ΕΡΤ2
3:00 ΣΤΙΒΟΣ, 1Η ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙ
-Πρώτος προκριματικός γύρος (06:15): Ραφαέλα Σπανουδάκη
7:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9:00 ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ, ΤΕΝΙΣ
13:00 ΣΤΙΒΟΣ, 1Η ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
-ΣΤΙΒΟΣ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ
15:00 ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
16:30 ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟΥ
ΕΡΤ3
3:00 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, BEACH VOLLEY
4:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΤΕΛΙΚΟΙ 7Η ΗΜΕΡΑ
6:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ:
-Βασιλεία Καραχάλιου (6:05) για τις ιστιοδρομίες 9-10 στο Laser Radial Γυναικών
8:00 ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΠΑΝΙΑ, ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΑΝΔΡΩΝ
11:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Α’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ 69, 75 ΚΑΙ 91 ΚΙΛΑ
13:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ 7Η ΗΜΕΡΑ
15:35 ΡΩΣΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ, ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ
ΕΡΤSPORTS
7:00 ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΤΕΛΙΚΟΣ
9:10 ΗΠΑ – ΡΩΣΙΑ, ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11:00 ΠΥΓΜΑΧΙΑ: Α’ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕ 69, 75 ΚΑΙ 91 ΚΙΛΑ
14:00 ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΗΠΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΡΤSPORTS 2
7:40 ΗΠΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9:40 ΤΕΝΙΣ: ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
Πηγή: SPORTS.ERT.GR
Επιμέλεια: Χρήστος Τζώλος