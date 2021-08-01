Τόκιο: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τη Δευτέρα 2 Αυγούστου

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για την 11η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.
ΕΡΤ1
3:00 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (πρωϊνά αγωνίσματα – ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ)
10:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (87 ΚΙΛΑ)
13:00 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (απογευματινά αγωνίσματα – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΑΚ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ)
ΕΡΤ2
6:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΠΑΝΑΚΗ / ΤΣΟΥΛΦΑ, ΜΑΝΤΗΣ / ΚΑΓΙΑΛΗΣ)
8:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)
9:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΦΑΣΗ «8», ΟΜΑΔΙΚΟ
9:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (3 ΜΕΤΡΑ), ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ
11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΡΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ)
13:40 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΦΑΣΗ «8», ΟΜΑΔΙΚΟ
ΕΡΤ3
3:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»
4:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ)
5:30 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ)
7:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»
7:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΑΛΛΙΑ – ΗΠΑ)
9:40 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ)
11:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΦΑΣΗ «4» (ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ)
13:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΙΑΠΩΝΙΑ – Ν. ΑΦΡΙΚΗ)
13:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ / ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)
15:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΕΝΥΑ)
ΕΡΤSPORTS
4:20 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (πρωϊνά αγωνίσματα, ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ)
8:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ (25 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ)
14:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (87 ΚΙΛΑ)
ΕΡΤSPORTS 2
8:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)
11:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»
14:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΦΑΣΗ «4» (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ)