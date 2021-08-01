Τόκιο: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τη Δευτέρα 2 Αυγούστου

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Σύνταξη Συντακτική ομάδα ert.gr

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για την 11η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο.

ΕΡΤ1

3:00 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (πρωϊνά αγωνίσματα – ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ)

10:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (87 ΚΙΛΑ)

13:00 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (απογευματινά αγωνίσματα – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΑΚ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ)

ΕΡΤ2

6:00 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΣΠΑΝΑΚΗ / ΤΣΟΥΛΦΑ, ΜΑΝΤΗΣ / ΚΑΓΙΑΛΗΣ)

8:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)

9:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΦΑΣΗ «8», ΟΜΑΔΙΚΟ

9:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ (3 ΜΕΤΡΑ), ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ 

11:00 ΕΝΟΡΓΑΝΗ, ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΡΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ)

13:40 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΦΑΣΗ «8», ΟΜΑΔΙΚΟ

ΕΡΤ3

3:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»

4:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΙΤΑΛΙΑ)

5:30 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΕΛΛΑΔΑ – ΗΠΑ)

7:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»

7:40 ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΓΑΛΛΙΑ – ΗΠΑ)

9:40 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΙΣΠΑΝΙΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ)

11:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΦΑΣΗ «4» (ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑΣ)

13:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΙΑΠΩΝΙΑ – Ν. ΑΦΡΙΚΗ)

13:30 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ – ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ / ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ)

15:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΒΡΑΖΙΛΙΑ – ΚΕΝΥΑ)

ΕΡΤSPORTS

4:20 ΣΤΙΒΟΣ, 4Η ΗΜΕΡΑ (πρωϊνά αγωνίσματα, ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ)

8:30 ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ (25 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ)

14:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (87 ΚΙΛΑ)

ΕΡΤSPORTS 2

8:00 ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (ΣΕΡΒΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)

11:00 ΜΠΙΤΣ ΒΟΛΕΪ, ΦΑΣΗ «16»

14:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΦΑΣΗ «4» (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΣΟΥΗΔΙΑ)

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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

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