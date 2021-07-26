Τόκιο: Το πρόγραμμα των Αγώνων για τη Τρίτη 27 Ιουλίου

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Σύνταξη Συντακτική ομάδα ert.gr

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για την 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

ΕΡΤ1

3:00 BEACH VOLLEY, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5:00 ΤΙΑΦΟΟΥ – ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ, ΤΕΝΙΣ

9:00 ΣΑΚΚΑΡΗ – ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ, ΤΕΝΙΣ

11:00 ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΕΡΤ2

0:30 ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)

3:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΡΩΣΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

4:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΓΕΟΥΝΓΚ – ΓΚΙΩΝΗΣ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

4:30 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ

5:00 ΤΖΟΥΝΤΟ: ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16, 81 ΚΙΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)

8:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Αν περάσει ο Γκιώνης, αγωνίζεται στις 10:30)

9:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ: 10Μ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9:15 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ

10:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: 59 ΚΙΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)

11:00 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΖΟΥΝΤΟ: 81 ΚΙΛΑ ΑΝΔΡΩΝ – 63 ΚΙΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)

13:45 ΕΝΟΡΓΑΝΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)

ΕΡΤ3

3:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΙΑΠΩΝΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

4:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΙ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

7:40 ΝΙΓΗΡΙΑ – ΗΠΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

9:30 ΠΟΛΟ: ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

10:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ

12:20 ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ, ΜΠΑΣΚΕΤ 3X3

13:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

15:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ – ΚΙΝΑ

ΕΡΤSPORTS

4:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, Γ’ ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

8:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, Γ΄ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΡΤSPORTS 2

3:00 ΡΩΣΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

5:00 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ

7:40 ΝΙΓΗΡΙΑ – ΗΠΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

10:45 ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

14:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 64 ΚΙΛΑ

Πηγή: SPORTS.ERT.GR

Επιμέλεια: Χρήστος Τζώλος

 

 

 

 

 

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