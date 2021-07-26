Τόκιο: Το πρόγραμμα των Αγώνων για τη Τρίτη 27 Ιουλίου

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ για την 5η ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
ΕΡΤ1
3:00 BEACH VOLLEY, ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5:00 ΤΙΑΦΟΟΥ – ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ, ΤΕΝΙΣ
9:00 ΣΑΚΚΑΡΗ – ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ, ΤΕΝΙΣ
11:00 ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΕΡΤ2
0:30 ΤΡΙΑΘΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
3:00 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΡΩΣΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
4:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΓΕΟΥΝΓΚ – ΓΚΙΩΝΗΣ 3ΟΣ ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4:30 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ
5:00 ΤΖΟΥΝΤΟ: ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16, 81 ΚΙΛΑ ΑΝΔΡΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
8:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ: ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Αν περάσει ο Γκιώνης, αγωνίζεται στις 10:30)
9:00 ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ: 10Μ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9:15 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ
10:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: 59 ΚΙΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
11:00 ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΖΟΥΝΤΟ: 81 ΚΙΛΑ ΑΝΔΡΩΝ – 63 ΚΙΛΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΖΑΠΙΝΓΚ)
13:45 ΕΝΟΡΓΑΝΗ: ΤΕΛΙΚΟΣ (ΟΜΑΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
ΕΡΤ3
3:00 ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΙΑΠΩΝΙΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
4:30 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΤΕΛΙΚΟΙ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
7:40 ΝΙΓΗΡΙΑ – ΗΠΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
9:30 ΠΟΛΟ: ΙΤΑΛΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ
10:45 ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ
12:20 ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ, ΜΠΑΣΚΕΤ 3X3
13:00 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ: ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 4ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
15:30 ΜΠΑΣΚΕΤ: ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ – ΚΙΝΑ
ΕΡΤSPORTS
4:00 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, Γ’ ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
8:30 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ, Γ΄ΓΥΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΡΤSPORTS 2
3:00 ΡΩΣΙΑ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
5:00 ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ: 10Μ ΑΕΡΟΒΟΛΟ
7:40 ΝΙΓΗΡΙΑ – ΗΠΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
10:45 ΙΤΑΛΙΑ – ΤΟΥΡΚΙΑ, ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
14:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 64 ΚΙΛΑ
Πηγή: SPORTS.ERT.GR
Επιμέλεια: Χρήστος Τζώλος