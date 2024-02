Σεισμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Πέρεθ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεζ έχει ήδη ενημερώσει τους παίκτες ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ θα είναι στο Μπερναμπέου την επόμενη σεζόν, όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα.

Ο 25χρονος Mbappe έχει συμβόλαιο με την Παρί Σεν Ζερμέν έως το τέλος της σεζόν. Το 2022 άλλαξε γνώμη την τελευταία στιγμή όταν φαινόταν πιθανή η μεταπήδηση του στη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τώρα όλα δείχνουν ότι πρόκειται να τερματίσει την παραμονή του στο Parc des Princes.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση από την ισπανική ομάδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι έχουν υπάρξει κινήσεις στο παρασκήνιο – το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.

🚨 JUST IN: Florentino Perez has announced Mbappe’s arrival to the Real Madrid team. @Santi_J_FM pic.twitter.com/J6dm1XATSB