Σ. Τσιτσιπάς: Έξαλλος με φίλαθλο που παρίστανε… τη μέλισσα για να τον αποσυντονίσει

Μετά τη Μαρία Σάκκαρη, στους «16» του τουρνουά του Σινσινάτι προκρίθηκε και ο Έλληνας πρωταθλητής, που επικράτησε με 2-0 σετ (7-6(3)), (7-6(2)) του 20χρονου Μπεν Σέλτον, μετά από μία ώρα και 43 λεπτά.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή του αγώνα, αφού ενοχλήθηκε από μία φίλαθλο, η οποία καθόταν στις κερκίδες και βούιζε με το στόμα της σαν μέλισσα για να μην μπορέσει ο Έλληνας τενίστας να συγκεντρωθεί. Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέφερε στον διαιτητή: «Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που συμβαίνει αυτό», ζητώντας παράλληλα την απομάκρυνση της φιλάθλου από τις κερκίδες.

“There’s a person imitating a bee behind me” 🐝



The most bee-zarre thing you’ll see today 😂#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51