Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη της Euroleague – Όλο το πρόγραμμα

Me το ενδιαφέρον στραμμένο σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ξεκινά η φετινή Euroleague, με το πλήρες πρόγραμμα της . Οι δύο ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη με υψηλές προσδοκίες, ενώ το μεγάλο «ντέρμπι αιωνίων» έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα :

1η αγωνιστική:

Dubai BC – Παρτίζαν (30/9, 19:00)

Χάποελ – Μπαρτσελόνα (30/9, 19:00)

Εφές – Μακάμπι (30/9, 20:45)

Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι (30/9, 21:00)

Παναθηναϊκός – Μπάγερν (30/9, 21:15)

Μπασκόνια – Ολυμπιακός (30/9, 21:30)

Βίρτους – Ρεάλ (30/9, 21:45)

Μονακό – Ζάλγκιρις (1/10, 20:30)

Φενέρμπαχτσε – Παρί (1/10, 20:45)

Βιλερμπάν – Βαλένθια (1/10, 21:00)

We begin on September 30th!



The 2025-26 EuroLeague season opening round👀 https://t.co/iznBulpcmU pic.twitter.com/heXxumkI4F