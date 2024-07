Αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι – Πλωτή παρέλαση για πρώτη φορά στην ιστορία

Το Παρίσι μετρά αντίστροφα για την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού. Η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων θα διεξαχθεί στον Σηκουάνα που έχει στολιστεί με παγκοσμίου φήμης πίνακες. Αύριο το βράδυ από το Παρίσι η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά την τελετή έναρξης, ενώ σε έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο δημοσιογράφοι και τεχνικό προσωπικό της δημοσίας ραδιοτηλεόρασης θα μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις από τα γήπεδα.

Αυτή την Παρασκευή στις 20:30 ώρα Ελλάδος στη σκιά του Πύργου του Άιφελ που λάμπει στο σκοτάδι και κατά μήκους του ποταμού Σηκουάνα που διασχίζει την γαλλική πρωτεύουσα 300.000 θεατές θα γεμίσουν τις κερκίδες που έχουν στηθεί στις όχθες του για να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων την πλωτή παρέλαση.

«Ποτέ δεν έχει γίνει τελετή έναρξης έξω από γήπεδο. Δεν υπάρχει μοντέλο, είναι η απόλυτη δημιουργία», είπε ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 Thomas Jolly. Ο 42χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης δηλώνει αποφασισμένος «να ανατρέψει τα στερεότυπα», γιατί πιστεύει ότι «οι τελετές έναρξης λένε την ιστορία κάθε χώρας».

«Το πραγματικό Παρίσι δεν είναι αυτό που είδαμε στην ταινία «Η Emily στο Παρίσι», ούτε στο «Αμελί»,, λέει, και υπόσχεται «να παίξει με όλα αυτά τα κλισέ», αλλά και με το γεγονός ότι «το Παρίσι είναι νεολαία και διαφορετικοί πολιτισμοί που συναντιώνται στους δρόμους».

Kι ενώ οι φήμες θέλουν την Lady Gaga στην καλλιτεχνική εξέδρα της τελετής έναρξης, η τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν επιβεβαιώνει με ανάρτηση την άφιξή της στο Παρίσι και την επίσκεψή της στο Λούβρο.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…



PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q