Μάικ Τάισον VS Τζέικ Πολ: Οι αριθμοί που «ζαλίζουν» στον αγώνα πυγμαχίας που καθήλωσε – «Έπεσε» το Netflix στις ΗΠΑ

Υπέρ του Τζέικ Πολ με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73 έναντι του Μάικ Τάισον βαθμολόγησαν οι τρεις κριτές τον αγώνα που «έσπασε ταμεία» στο Netflix. Το αποτέλεσμα καταδεικνύει την κυριαρχία του νεότερου πυγμάχου. Ο αγώνας βαρέων βαρών οκτώ γύρων διεξήχθη την Παρασκευή (15/11) στο AT&T Stadium του Άρλινγκτον, στο Τέξας.

Jake Paul vs Mike Tyson

Official Weigh-In Results #PaulTyson



Paul – 227.2 lbs

Tyson – 228.4 lbs

—

LIVE ON NETFLIX

FRIDAY, NOVEMBER 15

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/YjEb2jBw1n