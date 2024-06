ΗΠΑ: Συμφωνία 76 δισ. προαναγγέλει το NBA για «κοινό μέλλον αθλητισμού και τηλεόρασης»

Η Εθνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερη ως NBA, εισήλθε στις πρώτες της για τουλάχιστον μία δεκαετία διαπραγματεύσεις για τηλεοπτική προβολή τουλάχιστον 100 παιχνιδιών ανά σεζόν και οδεύει σε συμφωνία 76 δισεκατομμμυρίων «που θα αλλάξει τα αθλητικά και τηλεοπτικά δεδομένα ταυτόχρονα, όπως αναγγέλλει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Kαθώς οι Μπόστον Σέλτικς και οι Ντάλας Μάβερικς ετοιμάζονται να αναμετρηθούν στους τελικούς του NBA, το πρωτάθλημα βρίσκεται σε καλό δρόμο για να πετύχει μεγάλα σκορ: Πλησιάζει σε συμφωνίες με NBC, ESPN και Amazon που θα αποφέρουν περίπου 76 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα των μέσων ενημέρωσης για 11 χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα..

Το αμερικανικό δίκτυο NBC δεν αποκλείει προσφορά 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον χρόνο, καθώς οι κληρώσεις του NBA έχουν μετατραπεί σε μια καθοριστική στιγμή για την τηλεοπτική βιομηχανία, με τις παραδοσιακές εταιρείες μέσων ενημέρωσης να δηλώνουν αβεβαιότητα για το οικονομικό τους μέλλον.

«Παράδοξο αλλά αληθινό» ότι το αθλητικό περιεχόμενο είναι εξωφρενικά ακριβό αλλά και κρίσιμο ως αξιόπιστος τρόπος προσέλκυσης κοινού, επισημαίνεται στο δημοσίευμα.

«Η ψυχαγωγία είναι ένας βάλτος και ο αθλητισμός είναι το μόνο σταθερό έδαφος», δήλωσε ο πρώην επικεφαλής της Fox Sports, David Hill.

Το NBC πλησιάζει σε συμφωνία βάζοντας ένα κρίσιμο στοίχημα για το μέλλον του streaming, αφού τα παιχνίδια θα προβάλλονται τις Τρίτες και τις Κυριακές.

Στις διαπραγματεύσεις μετέχει και η Amazon με προσφορά $1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων αλλά και η Disney που θα συνεχίσει τη μετάδοση των τελικών του NBA εάν καταβάλει περίπου 2.6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Οι συμφωνίες αναμένονται για το 2024 και το 2025 με ανυπομονησία για αστέρια όπως οι Jayson Tatum and Luka Doncic που μπορούν να ελπίζουν σε νέα χρυσά συμβόλαια, με τους διαφημιστές ήδη να ενθαρρύνουν την ομοπσονδία του NBA ότι έχει το «πλεονέκτημα» του νεανικού κοινού.

