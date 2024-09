Η Red Bull απέλυσε τον Ρικιάρντο έξι αγώνες πριν το τέλος της σεζόν – Τη θέση του παίρνει ο Λόσον

Η Red Bull επιβεβαίωσε την άμεση αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο από την ομάδα. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η RB ευχαρίστησε τον Αυστραλό πιλότο λέγοντας ότι θα μας λείψει «αλλά θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην οικογένεια της Red Bull».

Ο Νεοζηλανδός Λίαμ Λόσον αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ρικιάρντο για τους υπόλοιπους έξι αγώνες της σεζόν.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU