Αναχώρησε από την Αυστραλία ο Νόβακ Τζόκοβιτς, κατευθύνεται προς το Ντουμπάι

Αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Μελβούρνης ο Νόβακ Τζόκοβιτς ο οποίος επιβιβάστηκε στην πτήση που θα τον απομακρύνει από την Αυστραλία και το Αυστραλιανό Open.

Η εν λόγω πτήση κατευθύνεται προς το Ντουμπάι, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, Νίκος Πέλπας ενώ πριν από μερικά λεπτά ο Πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι συνομίλησε με τον Τζόκοβιτς αμέσως μετά την απόφαση του Δικαστηρίου.

«Μίλησα με τον Τζόκοβιτς και του είπα ότι ανυπομονούμε να τον δούμε. Είναι πάντοτε ευπρόσδεκτος στη Σερβία», επεσήμανε ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το γεγονός της αποχώρησης του Τζόκοβιτς από τη χώρα της Ωκεανίας επιβεβαιώθηκε και μέσω δημοσίευσης στα κοινωνικά δίκτυα του Υπουργού Μετανάστευσης, Άλεξ Χωκ, ο οποίος ανέφερε: «Χαιρετίζω τη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Αυστραλίας, η οποία στηρίζει την απόφασή μου για εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών και ακύρωση της άδειας παραμονής του κυρίου Νόβακ Τζόκοβιτς. Είμαι σε θέση να επιβεβαιώσω ότι ο κύριος Τζόκοβιτς αναχώρησε από την Αυστραλία».

Η δημοσίευση του Άλεξ Χωκ:

I welcome today’s unanimous decision by the Full Federal Court of Australia, upholding my decision to exercise my power under the Migration Act to cancel Mr Novak Djokovic’s visa in the public interest.

I can confirm that Mr Djokovic has now departed Australia. pic.twitter.com/8CapwFeDCS

— Alex Hawke MP (@AlexHawkeMP) January 16, 2022