Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής – 21 Ιουνίου (video)

Το 1982, την 21η Ιουνίου – συμβολική ημερομηνία λόγω του θερινού ηλιοστασίου – με πρωτοβουλία του τότε Γάλλου Υπουργού πολιτισμού Jack Lang και την υποστήριξη του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού, γιορτάστηκε στη Γαλλία για πρώτη φορά η Γιορτή της Μουσικής. Με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη, η Αθήνα ως πρώτη Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, ήταν η πρώτη πόλη εκτός Γαλλίας στην οποία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή. Πλέον, η Γιορτή της Μουσικής (ή Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής) γιορτάζεται με εκδηλώσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Στο πνεύμα του φετινού εορτασμού το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει ένα τεκμήριο μοναδικής αξίας, επεισόδιο της εκπομπής:

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

με τίτλο: ELECTRO ATHENS ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ )

Οι «Μουσικές του κόσμου» είναι μουσική εκπομπή στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται μουσικά ταξίδια, από τους παραδοσιακούς ήχους, μέχρι ηλεκτρονικά ακούσματα και πειραματικές μουσικές προσεγγίσεις.

Στο επεισόδιο, παραγωγής 2009, παρουσιάζεται η ηλεκτρονική μουσική σκηνή της Αθήνας, μέσα από συνεντεύξεις με μουσικούς και άτομα που την απαρτίζουν, καταγράφοντας έτσι ένα δίκτυο ανθρώπων που άφησαν σημαντική παρακαταθήκη στην αθηναϊκή και ευρύτερα την ελληνική ηλεκτρονική μουσική κουλτούρα και τονίζοντας την σχέση της σκηνής με την ίδια την πόλη.

Σκιαγραφείται μια ιστορική προσέγγιση της αθηναϊκής μουσικής σκηνής του ηλεκτρονικού ήχου, από τη δεκαετία του 1980 και τη Λένα Πλάτωνος, στους Στέρεο Νόβα και στους πιο σύγχρονους εκφραστές του είδους. Μιλούν σημαντικοί καλλιτέχνες όπως οι : Coti K, Lemos, Fantastikoi Hxoi, Biomass, Ilios, Σεραφείμ Τσοτσώνης, Όλγα Κουκλάκη, Out of time, Μιχάλης Δέλτα, Ελένη Τζαβάρα (Etten), και ο ηχητικός καλλιτέχνης Νεκτάριος Παππάς, ιδρυτής και ιδιοκτήτης ως το 2010 του σημαντικού δισκοπωλείου Vinyl Microstore, στο οποίο συγκεντρώνονταν επί χρόνια οι φίλοι του είδους ενώ είχε οργανώσει και ένα από τα πρώτα διαδικτυακά ελληνικά ραδιόφωνα , to VM Radio το 2007.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο, οι Coti C, Μιχάλης Δέλτα (Στέρεο Νόβα) και Νεκτάριος Παππάς παρουσιάζουν μια αποσπασματική ιστορία της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής, ενώ ο Άγγελος Μπαλτάς (Φανταστικοί ήχοι), γνωστός για το sampling παλαιότερων ελληνικών τραγουδιών μιλά για τη δύναμη της μουσικής. Ο Στέφανος Kωνσταντινίδης μιλά για την ηχητική εγκατάσταση “Tone Home” (Voltnoi, Coti K, Δ. Χαρίτος) που είχε παρουσιαστεί στην Cheap art το 2003 και στο Synch festival 2005, γνωστή και ως «η κουζίνα του synch». Ο Γιώργος Λαιμός (Lemos) μιλά για τη σημασία του διαδικτύου στην πρόσβαση στη μουσική ενώ η Όλγα Κουκλάκη θυμάται τις κλασσικές σπουδές και το πώς πέρασε από το πιάνο στην ηλεκτρονική μουσική προτού ο συνεργάτης της στα visuals Alex Speks μιλά για την οπτικοποίηση της μουσικής. Οι Out of Time, μιλούν για τις διαφορετικές εκφάνσεις της ηλεκτρονικής κουλτούρας στην Αθήνα, ενώ επισημαίνουν πως στην Ελλάδα είναι δύσκολο να βιοποριστεί κανείς από την ηλεκτρονική μουσική. Ο Biomass μιλά για το πώς ξεκίνησε με την ηλεκτρονική μουσική αλλά και για τον κεντρικό πυρήνα της δουλειάς του.

Στη συνέχεια ο Νεκτάριος Παππάς παρουσιάζει ελληνικές εκδόσεις του είδους και μιλά για το σύγχρονο κοινό της ηλεκτρονικής αλλά και για το δισκοπωλείο Vinyl Microstore ως χώρο δικτύωσης και ως δισκογραφικό φορέα. Μιλά ακόμη για το Φεστιβάλ Yuria που οργάνωνε. Ο Σεραφείμ Τσοτσώνης μιλά για το έργο του, ένα συγκερασμό ηλεκτρονικής- κλασσικής και ambient μουσικής και μετά παρουσιάζεται η δουλειά των Erasers (Γιώργος Κακανάκης, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Σωτήρης Μήτσιος), που συνδυάζει το διαδίκτυο, τη μουσική και τα γραφικά ενώ οι ίδιοι μιλούν για την τεχνοτροπία τους «σινεμά σε πραγματικό χρόνο». Ο Ilios μιλά για το ξεκίνημά του στα 90s, ενώ τον βλέπουμε σε συνεργείο αυτοκινήτων να σχεδιάζει μια «συμφωνία για κινητήρες και ηλεκτρονικά» που παρουσίασε στην Μπιεννάλε της Αθήνας, εξηγώντας το έργο του.

Το επεισόδιο καταγράφει μοναδικά πλάνα: αποσπάσματα συναυλίας της ομάδας Drog_a_tek στο Φεστιβάλ Αθηνών, συναυλίες της Etten και των Erasers, πλάνα από το Φεστιβάλ Αθηνών με τους Coti K, Νίκο Βελιώτη, L. Patterson, πλάνα από τη Biennale της Αθήνας με το έργο του Ilios, πλάνα από το ιστορικό Synch festival στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, απόσπασμα από βίντεο κλιπ για τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα, και για τραγούδια της Όλγας Κουκλάκη, της Λένας Πλάτωνος και των Stereo Nova, πλάνα από την ηχητική εγκατάσταση Tone Home. Παράλληλα προβάλλονται διάφορα πλάνα από την πόλη της Αθήνας, από γειτονιές του κέντρου κυρίως και από μέσα μεταφοράς , αλλά και κόσμο να περπατά στους δρόμους, δίνοντας μια γεύση της αστικής καθημερινότητας στην Αθήνα. Τέλος, υπάρχουν πλάνα από το δισκοπωλείο Vinyl Microstore στη Διδότου το οποίο στεγαζόταν στη Διδότου ως το 2015 και στα οποία φαίνεται και ο Yuri, ο σκύλος μασκότ του δισκοπωλείου.

Σκηνοθεσία – Επιμέλεια κειμένων: Αγγελική Αριστομενοπούλου

Ημερομηνία παραγωγής: 2009

Δείτε περισσότερα εδώ: archive.ert.gr

Δείτε ακόμη τον επίστημο ιστότοπο https://www.europeanmusicday.gr/

Με ευχαριστίες στο Νεκτάριο Παππά για τις χρήσιμες πληροφορίες.

