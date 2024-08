HΠΑ: Συνελήφθη ηγέτης συμμορίας του Περού στη Νέα Υόρκη

Περουβιανός ο οποίος φέρεται να είναι ηγέτης συμμορίας της χώρας του συνελήφθη από πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στη Νέα Υόρκη προχθές Τετάρτη, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη εκπρόσωπός της.

Ερευνητές του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας ειδοποίησαν το γραφείο της ICE στο Μπάφαλο ότι ο Τζανφράνκο Τόρες-Ναβάρο, 38 ετών, καταζητείται στο Περού, σύμφωνα με την υπηρεσία.

BREAKING:



ICE Buffalo has arrested a Peruvian gang leader in the State of New York who is wanted for 23 murders in Peru.



He crossed the border illegally and was then released by the authorities.



A few weeks later they realized that he’s wanted for nearly 2 dozen murders pic.twitter.com/DKdVMgpi9w