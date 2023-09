Σκιάθος- Καταστροφές σε δίκτυα, υποδομές, σπίτια και καλλιέργειες

Η καταιγίδα που πλήττει την Θεσσαλία, άγγιξε και τις Σποράδες. Η Σκιάθος δέχθηκε μεγάλο κύμα βροχοπτώσεων και οι υποδομές της λύγισαν μπροστά στην βιαιότητα των φαινομένων.

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Μαρία Σταθοπούλου μετρά τις πληγές του νησιού. Όπως αναφέρει, οι τουρίστες που είχαν κατακλύσει το νησί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι από ποτάμια νερών στους δρόμους και γύρω από τα ξενοδοχεία. Η κυκλοφορία των οχημάτων απαγορεύτηκε σε όλο το οδικό δίκτυο της, ενώ δεκάδες πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο “Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης” ακυρώθηκαν.

Σταδιακά εξομαλύνεται η κατάσταση για τους τουρίστες που αποχωρούν, καθώς έχουν προγραμματιστεί 21 πτήσεις για σήμερα, ενώ πέντε έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Τα προβλήματα που αφορούν την φιλοξενία σε κάποια ξενοδοχεία, την υδροδότηση αποκαθίστανται και θα έχουν ολοκληρωθεί εντός τη ημέρας. Στις αποσκευές τους οι τουρίστες κουβαλούν και τις μνήμες από την ελληνική φιλοξενία.

«Έμειναν ενθουσιασμένοι από την φιλοξενία, το πως τους αγκάλιασαν οι κάτοικοι, που τους συμπαραστάθηκαν. Εκείνο που σκέφτονται οι επισκέπτες είναι πως αυτοί θα φύγουν και οι κάτοικοι θα μείνουν να αντιμετωπίσουν της επομένης ημέρας».

Σε κάποιες περιοχές προκλήθηκαν κατολισθήσεις και κάποια παραθαλάσσια καταστήματα υπέστησαν ζημίες, αλλά είναι αντιμετωπίσημα.

Η πυροσβεστική δέχθηκε πάνω από 140 κλήσεις και σε 20 περιπτώσεις απεγκλώβισε άτομα με προβλήματα. Ο δήμαρχος δέχθηκε τηλεφώνημα από την αδελφή του, γιατί τα ενοικιαζόμενα δωμάτια του είχαν πλημμυρίσει και για να φτάσει κοντά της έπεσε και κολύμπησε στα νερά, μια ενέργεια που δεν συνιστάται και μπορεί να του κόστιζε ακριβά.

Οι μετεωρολόγοι ελπίζουν ότι έως τα τέλη της εβδομάδας, η βροχή και ο άνεμος του Daniel θα εξασθενήσουν. Λόγω των χαρακτηριστικών της η καταιγίδα κατατάσσεται ως φαινόμενο “Medicane”, που εκτυλίσσεται τα τελευταία 20 χρόνια με μεγαλύτερη συχνότητα ειδικά το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα. Η ονομασία- ένας συνδυασμός των λέξεων “Μεσόγειος” και “τυφώνας”- αν και δεν είναι επίσημη ορολογία, διαχωρίζει τις διαφορές που έχουν αυτές οι καταιγίδες, σε σύγκριση με τις τροπικές καταιγίδες, τους κυκλώνες ή τους τυφώνες.[1]

