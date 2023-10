Σε θέσεις μάχης ο ισραηλινός στρατός ενόψει της «πολιτικής απόφασης» για χερσαία επέμβαση – Έκλεισαν τα σύνορα με Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός αναμένει πλέον την «πολιτική απόφαση» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της χερσαίας επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν εκπρόσωποι του στρατού, λίγα λεπτά αφού έληξε το μεσημέρι και η νέα, τρίωρη αυτή τη φορά, διορία που τέθηκε για την εκκένωση της βόρειας Γάζας.

Σύμφωνα με τα ξένα πρακτορεία ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει θέσεις μάχης με νέες δυνάμεις να κινούνται προς τη μεθόριο, ενώ 100 στόχοι επλήγησαν στη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα. Το τελεσίγραφο για την εκκένωση της βόρειας Γάζας εξέπνευσε το Σάββατο και μία ώρα μετά το μεσημέρι έληξε και η δεύτερη παράταση που δόθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις για απομάκρυνση αμάχων από τη βόρεια Γάζα.

Ισραηλινά τεθωρακισμένα κινούνται προς τη μεθόριο τη Λωρίδα της Γάζας (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Ισραηλινά πυρά από θέση κοντά στη μεθοριακή γραμμή με τη Γάζα (AP Photo/Ohad Zwigenberg) (AP Photo/Ohad Zwigenberg) (AP Photo/Ohad Zwigenberg) Κονβόι ισραηλινών τεθωρακισμένων καθοδόν προς τη Λωρίδα της Γάζας (AP Photo/Ohad Zwigenberg) (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Yoav Gallant συζήτησε την εκκένωση αμάχων στη Γάζα και «ανθρωπιστικά ζητήματα» σε συνομιλίες με Αμερικανούς γερουσιαστές, τονίζοντας παράλληλα ότι με «τη στρατιωτική ισχύ και την αποφασιστικότητά θα καταστραφεί ο εχθρός».

Τα ξένα πρακτορεία κάνουν λόγο για ετοιμοπόλεμη δύναμη πυρός 10.000 Ισραηλινών στρατιωτών.

Η Χαμάς με νέο βίντεο δηλώνει ότι αναμένει την ώρα μηδέν με το μήνυμα «αυτό θα γίνει εάν ξεκινήσει η χερσαία επίθεση».

Ο ισραηλινός στρατός απέκλεισε τα σύνορα με Λίβανο μετά το νέο πλήγμα της Χεζμπολάχ

Μαχητές της Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν νέα επίθεση από το νότιο Λίβανο εναντίον μεθοριακού χωριού στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν άλλοι τρεις. Ο ισραηλινός στρατός απέκλεισε τα σύνορα με Λίβανο. Στο μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι παραμένουν χωρίς νερό, ρεύμα και τροφή ενώ μια ατέλειωτη ουρά από φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία και αραβικές χώρες, παραμένουν ακινητοποιημένα στο μεθοριακό πέρασμα Ράφα της Αιγύπτου.

Νέο τρίωρο τελεσίγραφο από το Ισραήλ για εκκένωση της Γάζας

Παύση πυρών από τις 10 ως τη 1 το μεσημέρι, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός, καλώντας και πάλι τους Παλαιστινίους της βόρειας Γάζας να μετακινηθούν στο νότιο σημείο «που δεν θα πληγεί» κατά την χερσαία επέμβαση. Οι Παλαιαστίνιοι κλήθηκαν να ακολουθήσουν μια προδιαγεγραμμένη διαδρομή, η οποία δεν θα γίνει στόχος για το τρίωρο που ορίστηκε ως νέα «προθεσμία».

Residents of Gaza City and northern Gaza, in the past days, we’ve urged you to relocate to the southern area for your safety. We want to inform you that the IDF will not carry out any operations along this route from 10 AM to 1 PM. During this window, please take the opportunity… pic.twitter.com/JUkcGOg0yv — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2023

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή «για να αποτρέψουν εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ» την ώρα που το Ιράν προειδοποιεί για «μεγάλες συνέπειες» εάν το Ισραήλ συνεχίσει να επιτίθεται. «Εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος (Ισραήλ) εναντίον των ανυπεράσπιστων πολιτών και του λαού της Γάζας, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί τον έλεγχο της κατάστασης και τη μη επέκταση των συγκρούσεων» σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν.

Πλήγμα της Χεζμπολάχ και ισραηλινά αντίποινα εντός του ΛΙβάνου

Η ένταση αυξάνεται και στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Τρεις μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν αφού διείσδυσαν στο Ισραήλ, ενώ η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τον αντιαρματικό πύραυλο που εξερράγη στον ισραηλινό οικισμό Shtula και προκάλεσε τουλάχιστον έναν θάνατο.

Update: A 40-year-old man was killed and 3 additional people injured in the guided-missile strike on Shtula, on the Israel-Lebanon border. Hezbollah claims responsibility for the attack on a construction site in the border community. https://t.co/3OqOFVAEpq pic.twitter.com/NXpmdjYeeJ — Ariel Oseran (@ariel_oseran) October 15, 2023

Ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο και μάλιστα δημοσίευσε σχετικό βίντεο.

🚨 IDF publishes a video showing a strike against a Hezbollah position that launched an anti-tank guided missile attack at the northern town of Shtula, killing one. pic.twitter.com/RPS76CIcIu — OSINT Updates (@OsintUpdates) October 15, 2023

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίτερα πως σκότωσαν στη Γάζα άλλον έναν διοικητή της Χαμάς και αναφέρθηκαν σε «τρομοκράτες» που προσπαθούσαν να περάσουν από τον Λίβανο.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για δύο διεισδύσεις από τον Λίβανο στο Ισραήλ και επιβεβαιώνει ότι σκοτώθηκαν τρεις μαχητές της: «Οι Ταξιαρχίες Ezzedine al-Qassam, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανατίναξε τμήματα του ισραηλινού φράχτη των συνόρων και εισήλθε στην κατεχόμενη Παλαιστίνη», για να συγκρουστεί με «τον εχθρό», του οποίου τα αεροπλάνα στόχευσαν τους μαχητές και σκότωσαν τρεις«, σύμφωνα με ανακοινωθέν.

Το Ισραήλ αντιμετωπίζει την απειλή μιας ξεχωριστής σύγκρουσης στα βόρεια σύνορά του με τον Λίβανο και τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί ανταλλαγές πυροβολικού με την υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα Χεζμπολάχ.

Την Παρασκευή, ένας δημοσιογράφος του Reuters σκοτώθηκε και έξι άλλοι ρεπόρτερ, από το AFP, το Reuters και το Al-Jazeera, τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς για τους οποίους ο Λίβανος κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις.

Δύο Λιβανέζοι άμαχοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς ενός χωριού στο νότο το Σάββατο, δήλωσε ο δήμαρχος του στο Γαλλικό Πρακτορείο. Η Χεζμπολάχ είπε ότι ένας από τους μαχητές της σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι το βράδυ του Σαββάτου προειδοποίησε ότι ο στρατός «έχει πολύ μεγάλες δυνάμεις στο βορρά».

«Όποιος φτάσει στον φράχτη για να διεισδύσει στο Ισραήλ, θα πεθάνει», είπε σε τηλεοπτικό σχόλιο.

Ο απολογισμός εννέα ημερών πολέμου ανέρχεται σε περισσότερους από 3.600 άνθρωποι νεκρούς. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο σε επίθεση της Χαμάς, ενώ περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκατοντάδες συγγενείς των περίπου 150 ανθρώπων που συνελήφθησαν από τη Χαμάς στο Ισραήλ και μεταφέρθηκαν στη Γάζα συγκεντρώθηκαν εν τω μεταξύ έξω από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, απαιτώντας την απελευθέρωσή τους.

Σε τηλεοπτική ομιλία το βράδυ του Σαββάτου, ο επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, κατηγόρησε τη Χαμάς ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Θα επιτεθούμε στην πόλη της Γάζας πολύ σύντομα», είπε, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για την επίθεση.

Ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος κατηγόρησε το Ιράν ότι προσπαθεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο πολέμου με ανάπτυξη όπλων στη Συρία η οποία ήδη δέχτηκε νέοισραηλινά πλήγματα στα αεροδρόμιά της.

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Jabaliya στη βόρεια Γάζα σκότωσε τουλάχιστον 27 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 80, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η Ρωσία, κατηγορώντας τις ΗΠΑ πως είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στη Γάζα, κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναλάβει δράση, με ψήφισμα για «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός» το οποίο θα συζητηθεί τη Δευτέρα..

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και άλλους στην περιοχή «για να διασφαλίσουν ότι οι αθώοι πολίτες έχουν πρόσβαση σε νερό, τροφή και ιατρική περίθαλψη».

Ο Μπάιντεν μίλησε επίσης με τον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς και υποσχέθηκε «πλήρη υποστήριξη» στην Παλαιστινιακή Αρχή στις προσπάθειές της να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους, «ιδιαίτερα στη Γάζα», σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Η Βρετανία εξακολουθεί να στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, όμως προέτρεψε τη χώρα να δείξει αυτοσυγκράτηση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της εναντίον της Χαμάς, ώστε να ελαχιστοποιήσει τα θύματα μεταξύ των αμάχων, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι.

Η δράση του Ισραήλ στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς προχωρεί «πέραν του πεδίου της αυτοάμυνας» και η κυβέρνηση Νετανιάχου πρέπει να σταματήσει «να τιμωρεί συλλογικά» τους κατοίκους της Γάζας, υποστήριξε ο κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

Περισσότεροι από 423.000 Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους και 5.540 σπίτια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο παλαιστίνιος πρωθυπουργός Mohammad Shtayyeh κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Γάζα, ενώ οι συγκρούσεις στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη σκότωσαν 53 Παλαιστίνιους την περασμένη εβδομάδα.

Οργισμένες διαδηλώσεις καταδίκης του Ισραήλ και υποστήριξης των Παλαιστινίων στη Γάζα πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον αραβικό κόσμο αλλά και ανά την Ευρώπη. Μαζική περιγράφεται η διαδήλωση στο Λονδίνο.

Στο Βερολίνο, έγιναν δεκάδες συλλήψεις, διαδηλωτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας προειδοποίησε τους πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και το Λίβανο, επικαλούμενο τον κίνδυνο επιθέσεων.

«Το Ισραήλ παραμένει ο διακηρυγμένος στόχος ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων», αναφέρει στον ιστότοπό του το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

