Πάσχα με ακρωτηριασμούς από κροτίδες και βεγγαλικά σε Αγρίνιο, Φθιώτιδα και Ηράκλειο

Παρά τους αυστηρούς ελέγχους και τον περιορισμό της χρήσης των κροτίδων και των βεγγαλικών καταγράφηκαν και φέτος τραυματισμοί και ακρωτηριασμοί με ανήλικους να είναι ανάμεσα στα θύματα.
Την Ανάσταση και την ημέρα του Πάσχα επισκίασε ο σοβαρός τραυματισμός, ενός 15χρονου στη Φθιώτιδα, ο οποίος από έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού, έχασε το δεξί του χέρι, από το ύψος του καρπού.
Ο ανήλικος, σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον, περιεργάζονταν ένα αυτοσχέδιο βαρελότο, που βρήκε στο έδαφος, έξω από την εκκλησία της Μαλεσίνας, και αυτό εξερράγη με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, και εσπευσμένα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.
Ατύχημα σημειώθηκε και στο χωριό Ματαράγκα Αιτωλοακαρνανίας, όταν κροτίδα έσκασε στο δεξί χέρι 28χρονου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα δάχτυλα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αγρινίου, μετέπειτα στο νοσοκομείο της Πάτρας όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα του ήταν σοβαρό και έτσι εσπευσμένα μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου παραμένει για νοσηλεία.
Τραυματισμός 37χρονου στο Ηράκλειο
Η γιορτή κατέληξε σε εφιάλτη για έναν 37χρονο στην Κρήτη που έχασε δάκτυλο του δεξιού του χεριού από βεγγαλικό που εξερράγη ενώ προσπαθούσε να το πυροδοτήσει. Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου Λασιθίου και ενώ ήταν σε εξέλιξη η αναστάσιμη ακολουθία.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 37χρονο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλεύεται.
Στο Ηράκλειο δύο ανήλικα αδέλφια, ηλικίας 16 και 17,5 ετών και ένας φίλος τους 18 ετών, συνελήφθησαν χθες Μεγάλο Σάββατο μετά από για έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ. Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν 8 αυτοσχέδιες βόμβες μολότoφ, τις οποίες είχαν κατασκευάσει με πλαστικά μπουκάλια νερού που είχαν γεμίσει με βενζίνη. Βρήκαν επίσης το αυτοκίνητο και 22 κροτίδες διαφόρων τύπων φωτογραφίες.
Επτά περιστατικά για νοσηλεία στο ΚΑΤ
Η κλινική χεριού-Άνω άκρου και Μικροχειρουργική του νοσοκομείου ΚΑΤ νοσηλεύει από τις 17 Απρίλιου ως σήμερα 20 Απριλίου 2025 επτά περιστατικά με σύνθετους τραυματισμούς χεριού μετά από εμπλοκή με αυτοσχέδια πυροτεχνήματα ή βεγγαλικά εμπορίου. Οι ασθενείς, όλοι άνδρες, όπως έγινε γνωστό, υπέστησαν ακρωτηριασμούς δακτύλων, και πολλαπλά θλαστικά τραύματα από την εκρηκτική βλάβη, Τρεις ασθενείς είναι μαθητές ηλικίας 14, 15 και 16 ετών και 4 ασθενείς από 26 μέχρι 47 ετών. Τα πιο βαριά περιστατικά διακομίστηκαν από το Αγρίνιο, την Κάλυμνο, την Θήβα και την Άνδρο.
Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης, Ειρήνη Κυρίτση
