Όσκαρ 2024: Τα πρώτα τρία Όσκαρ για το «Poor Things» του Λάνθιμου (LIVE)

H μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, την απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024, η 96η απονομή, η οποία έχει φέτος ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν ξεκίνησε στη μία ώρα Ελλάδος.

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφιο για 11 Όσκαρ, με μεγάλο αντίπαλο το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο έχει 13 υποψηφιότητες.

Τα πρώτα τρία Όσκαρ για τη ταινία του Λάνθιμου. Στο «Poor Things» το Όσκαρ στις κατηγορίες μακιγιάζ, σκηνογραφίας και κοστουμιών!

Ο ηθοποιός και wrestler Τζον Σίνα ανέβηκε γυμνός στη σκηνή για να παρουσιάσει τις υποψηφιότητες για Όσκαρ Κοστουμιών.

Τέσσερα τα Όσκαρ για το Όπενχάιμερ

Ο καλύτερος δεύτερος ανδρικός ρόλος ήταν και αυτό ένα σχεδόν σίγουρο στοίχημα, αφού πήγε στο Όπενχάιμερ και τον Ρόμπερτ Ντάουνυ Τζούνιορ. Με 5 σημαντικούς καλλιτέχνες επί σκηνής, ανάμεσα τους τον Τιμ Ρόμπινς, τον περσινό νικητή Κε Χουι Κουάν, τον Μαχερσάλα Άλι, τον Κριστόφ Βαλτς. Στον χειμαρρώδη λόγο του ανέφερε μεταξύ άλλων πως το αφιερώνει στην απαίσια παιδική του ηλικία, την κτηνίατρο σύζυγό του που τον διέσωσε σαν αδέσποτο σε καταφύγιο και με την αγάπη της. Στο Όπενχάιμερ επίσης τα Όσκαρ Μουσικής, Φωτογραφίας και Καλύτερου Μοντάζ.

Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας

Η -αδύνατη σαν στέκα- Ζεντάγια, ανεβαίνει για να ανακοινώσει το βραβείο καλύτερης φωτογραφίας. Ο Hoyte Van Hoytema, σταθερός συνεργάτης του Κρίστοφερ Νόλαν, παραλαμβάνει το βραβείο και προτείνει στους νέους κινηματογραφιστές να επιστρέψουν -και να επιβάλλουν- όλοι τα γυρίσματα των ταινιών «στη νέα μόδα», το φιλμ.

Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού

Το Όσκαρ Καλύτερο Τραγουδιού στο What Was I Made For για τη ταινία Barbie

Όσκαρ ταινίας μικρού μήκους

Η ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας του Wes Anderson, που ο ίδιος ήδη μετράει ισάριθμες υποψηφιότητες με τον Κρίστοφερ Νόλαν (δηλαδή 8) κερδίζει το βραβείο μικρού μήκους. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του Netflix. Τίτλος της «The Wonderful Story of Henry Sugar»

Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Όσκαρ Καλύτερου Ήχου

Το βραβείο καλύτερου ήχου ήταν το δεύτερο Όσκαρ για την ταινία «Ζώνη Ενδιαφέροντος». Η αλήθεια είναι ότι ο ήχος αυτής της ταινίας είναι η απόδειξη ότι η ακαδημία επέλεξε πιο καλλιτεχνικές επιλογές αντί των μπλοκμπαστερ. «Ευχαριστούμε την ακαδημία που «άκουσαν» την ταινία», θα πουν οι δημιουργοί. Να θυμίσουμε ότι είναι και αυτό μια νίκη της Μεγάλης Βρετανίας.

Όσκαρ Ντοκιμαντέρ Μικρού και Μεγάλου Μήκους

«War is Over». Αυτή είναι η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων που κερδίζει το Όσκαρ. Είναι η ιστορία ενός ταχυδρομικού περιστεριού που μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα σε δύο στρατιώτες από αντίπαλα στρατεύματα.

Η Κέιτ Μακίνον και η Αμέρικα Φεράρα, δευτεραγωνίστριες του «Μπάρμπι» (η δεύτερη επίσης υποψήφια που έχασε από την Ντα Βάιν Τζόυ Ράντολφ) επί σκηνής για να δώσουν το επόμενο βραβείο που είναι αυτό του καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Δεύτερο Όσκαρ σε Τρίτη υποψηφιότητα, το «The Last repair Shop». Η ταινία είναι μια συγκινητική επιστολή αγάπης για ένα κατάστημα που διορθώνει δωρεάν μουσικά όργανα για μαθητές. Το ντοκιμαντέρ έχει αναρτήσει δωρεάν η Los Angeles Times για να τη δει το κοινό. Φυσικά ο σκηνοθέτης τους ευχαρίστησε για αυτή τους την πράξη.

«Είκοσι μέρες στη Μαριούπολη», το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ είναι και αυτό που το κερδίζει. «Θα αντάλλαζα αυτό το Όσκαρ, με το να μην είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία» είπε μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης Mstyslav Chernov. Το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους κατά παράδοση πηγαίνει σε ταινία πολιτικού ενδιαφέροντος ή με πολιτικές προεκτάσεις «Η μνήμη διαμορφώνει την ιστορία».

Όσκαρ Οπτικών Εφέ

Στο Godzilla Minus One το Όσκαρ Οπτικών Εφέ. Το παρουσίασαν οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης κωμωδίας των 80s «Οι Δίδυμοι».

Η Toho και ο «Γκοτζίλα» της (Godzilla minus one) , ταινία που θα διανεμηθεί σύντομα, παίρνει το βραβείο που περίμενε τόσα χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ταινία με τον Γκοτζίλα είναι υποψήφια. Στα χέρια τους όλοι κρατούσαν από μια αναφορά συνδεδεμένη με την ιστορία.

Οι ίδιοι στη συνέχεια έδωσαν και το βραβείο καλύτερου μοντάζ, που είχε και μια ιδιαίτερη σημασία για εμάς καθώς ο Γιώργος Μαυροψαρίδης ήταν υποψήφιος για το «Poor Things». Η Τζένιφερ Λέιμ, μοντέρ του «Τένετ» αλλά και του «Ιστορία Γάμου» με την πρώτη της υποψηφιότητα χαρίζει στο «Όπενχάιμερ» το δεύτερο αναμενόμενο Όσκαρ. Αποκαλώντας «καλό» τον σκηνοθέτη της με πολύ χιούμορ, δείχνει πόσο συγκινημένη αλλά και συγκροτημένη ήταν επί σκηνής.

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Το φιλμ «Το αγόρι και ο ερωδιός», το πιο πρόσφατο έργο του Ιάπωνα μετρ του μάνγκα Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον.

Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Οι άλλες τρεις ταινίες που διεκδικούσαν το αγαλματίδιο ήταν οι «Nimona», «Στο στοιχείο τους» («Elemental», στούντιο Pixar) και «Robot dreams».

'The Boy and the Heron' secures the Oscar for Best Animated Feature Film! Congratulations, Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki! #Oscars pic.twitter.com/mwoxqfxuO2