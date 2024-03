Όσκαρ 2024: Η ώρα των βραβείων – Τα πρώτα τρία Όσκαρ για το «Poor Things» του Λάνθιμου

H μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, την απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024, η 96η απονομή, η οποία έχει φέτος ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν ξεκίνησε στη μία ώρα Ελλάδος.

Το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου είναι υποψήφιο για 11 Όσκαρ, με μεγάλο αντίπαλο το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν, το οποίο έχει 13 υποψηφιότητες.

Τα πρώτα τρία Όσκαρ για τη ταινία του Λάνθιμου. Στο «Poor Things» το Όσκαρ στις κατηγορίες μακιγιάζ, σκηνογραφίας και κοστουμιών!

Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» («The Holdovers», σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ («Nyad»), η Αμέρικα Φερέρα («Μπάρμπι»), η Έμιλι Μπλαντ («Οπενχάιμερ»), και η Ντανιέλ Μπρουκς («The Color Purple»).

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

Το «The Boy and the Heron» εξασφαλίζει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων!

'The Boy and the Heron' secures the Oscar for Best Animated Feature Film! Congratulations, Hayao Miyazaki and Toshio Suzuki! #Oscars pic.twitter.com/mwoxqfxuO2