Mε συμμετοχή από 10 συνδικάτα, από τους σιδηρόδρομους όπου ακυρώθηκαν 300 δρομολόγια τρένων, μέχρι σχολεία και υπουργεία, ξεκίνησε η “πρώτη φεμινιστική απεργία”, στην Ισπανία, με αφορμή την Ημέρα της γυναίκας. Υπέρ της κινητοποίησης δήλωσε η ηθοποιός Πενέλοπε Κρουζ αλλά και πέντε γυναίκες υπουργοί, ωστόσο το κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα, του Μαριάνο Ραχόι ανακοίνωσε ότι η απεργία απευθύνεται “στις φεμινιστικές ελίτ και όχι σε πραγματικές γυναίκες με καθημερινά προβλήματα”.

DIRECTO | Primeras horas de la jornada de la huelga feminista por la igualdad del 8 de marzo https://t.co/Ku1A43HyXY #DiaDeLaMujer #WomensDay pic.twitter.com/z6TNp7Jgt7 — EL PAÍS (@el_pais) March 8, 2018

Τα αφιερώματα διεθνών μέσων ενημέρωσης:

Από την πρώτη γυναίκα Φαραώ, μέχρι την Malala Youfsafzai που στα 11 της χρόνια αψήφησε τους Ταλιμπάν διεκδικώντας δικαίωμα στην εκπαίδευση, η Deutche Welle επιλέγει 10 από τις σημαντικότερες γυναίκες της ιστορίας.

Η γαλλική ημερήσια εφημερίδα Libération αύξησε την τιμή της μόνο για τους άνδρες. Οι γυναίκες σήμερα την αγοράζουν κανονικά € 2, ενώ οι άνδρες ακριβότερα κατά 50 λεπτά, “πληρώνοντας”, το χάσμα των δύο φύλων και στους μισθούς, όπως τονίζεται στο άρθρο.

Από τις γυμνές FEMEN της Ρωσίας, στα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης που μίλησαν δημόσια ως μέλη του Metoo αναφέρεται το πρακτορείο Reuters.

From Femen to #MeToo, suffragette costumes to 'pussyhats', Palestinian schoolgirls to female Houthi supporters: meet the women and girls of the world https://t.co/IQAcRMnMLa via @ReutersPictures #IWD2018 pic.twitter.com/xI1opKd55K — Reuters (@Reuters) March 8, 2018

Ιστορική ματιά στο τι σημαίνει γυναικείο κάλλος, επιχειρεί το αμερικανικό δίκτυο CNN.

The history of the "ideal" of female beauty and where that has left us https://t.co/PDiMEDwoq0 #InternationalWomensDay pic.twitter.com/uDLdCMysW7 — CNN (@CNN) March 8, 2018

Στις γυναίκες που κρατούν ηνία κράτους και στο ποσοστό που αυξάνεται, αναφέρεται το δίκτυο Αλ Τζαζίρα.

In 2018, the number of countries that have had a female leader remains relatively low https://t.co/3tT4mibRpP #InternationalWomensDay pic.twitter.com/JwItu77MMe — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 8, 2018

Γυναίκες επαγγελματίες φωτογράφοι στις καλύτερες στιγμές τους, είναι το θέμα που επέλεξε το οικονομικό πρακτορείο Bloomberg.

Κομισιόν: «Δεν είμαστε ακόμη εκεί»

Με τη φράση «δεν είμαστε ακόμη εκεί», η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι η πρόοδος σε κάποιους τομείς καθυστερεί: Οι γυναίκες εξακολουθούν στην πλειοψηφία τους να έχουν την φροντίδα της οικογένειας, το χάσμα αμοιβής μεταξύ των φύλων έχει κολλήσει κατά μέσον όρο γύρω στο 16% επί χρόνια και η βία κατά των γυναικών παραμένει πρόβλημα.

«Με την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας η Κομισιόν προωθεί τη διευθέτηση του χάσματος αμοιβής μεταξύ των φύλων και την πάταξη της βίας κατά των γυναικών, βάσει της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης», δήλωσε ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς.

ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ