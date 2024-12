Αεροπορική τραγωδία με 85 νεκρούς στη Νότια Κορέα: Φόβοι ότι μόλις 2 από τους 181 επιβαίνοντες επέζησαν

Μόλις δυο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος —άνδρας και γυναίκα— κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες που συνετρίβη αφού προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

A passenger plane crashed while landing in South Korea. Reports indicate 173 fatalities. pic.twitter.com/11xroKDxJs