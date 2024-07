Δράσεις διασύνδεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη

Σημαντικές επαφές και διασυνδέσεις για λογαριασμό του Ιονίου Πανεπιστήμιου αλλά και του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, στο οποίο διδάσκει, πραγματοποίησε στη Νέα Υόρκη ο επίκουρος καθηγητής Άγγελος Φλώρος.

Ειδικότερα, ο κ. Φλώρος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του άδειας, σε συνεργασία με το γραφείο του Ιονίου Πανεπιστημίου στη Νέα Υόρκη, είχε, μεταξύ άλλων, επαφές με τα τμήματα College of Art Media and Design – Northeastern University, Media Lab/MIT MUSEUM – Massachusetts Institute of Technology, School of Architecture (Harvard University) και Media Art and Technology, UCSB – Santa Barbara, ενώ προχώρησε σε παρουσίαση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων στους μαθητές του Λυκείου Αγίου Δημητρίου Αστόριας.

«Νομίζω εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές στην ελληνική κοινότητα είναι το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι σπουδαστές μπορούν να έρθουν στα ελληνικά Πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά ή προπτυχιακά. Να γίνει δηλαδή και από πλευράς της Πολιτείας μια συστηματική ενημέρωση για να προσελκύσει. Εδώ βιώνουμε και ένα θέμα αρκετά σημαντικό, το οικονομικό, καθότι είναι αδύνατο να βρεθεί Πανεπιστήμιο κάτω από 50.000 δολάρια. Στην Ελλάδα, το κόστος διαβίωσης για ένα παιδί δύσκολα ξεπερνάει τα 10.000 δολάρια. Κερδίζει μια οικογένεια 40.000 δολάρια. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί σε επίπεδο επικοινωνίας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Άγγελος Φλώρος.

Άγγελος Φλώρος

Από την πλευρά του, ο π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος στάθηκε στην απρόσκοπτη λειτουργία του Γραφείου του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσθέτοντας πως «έχουμε δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας να στείλουμε παιδιά από την Ομογένεια είτε να σπουδάσουν ως φοιτητές σε ελληνόφωνο πρόγραμμα, είτε ως φοιτητές σε ξενόγλωσσα προγράμματα».

Στη δική του τοποθέτηση, ο πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλώρος, έκανε εκτενή αναφορά στην προσπάθεια ακαδημαϊκής διασύνδεσης με τους Ελληνοαμερικανούς -και όχι μόνο- φοιτητές, τονίζοντας πως, εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα, υπάρχουν και αγγλόφωνα προπτυχιακά που βρίσκονται εν αναμονή πιστοποίησης.

«Προφανώς ο στόχος μας είναι να δούμε στο μέλλον και φοιτητές μας για ένα μέρος των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια της Αμερικής. Επίσης, έχουμε ήδη καταθέσει 4 ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά προγράμματα που τελούν υπό πιστοποίηση. Στόχος είναι κάποια στιγμή να εντάξουμε στην ατζέντα της διεθνοποίησης και προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, με κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τη στέγαση των φοιτητών εδώ στην πόλη της Κέρκυρας που αποτελεί έναν δισεπίλυτο γρίφο και για τους φοιτητές που ήδη έχουμε», είπε ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ιονίου Πολιτιστικής Ομοσπονδίας, Νίκος Μπάρδης, χαιρέτισε τις δράσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσθέτοντας πως «τα προγράμματά του δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα αλλά και τα παιδιά της Ομογένειας. Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο».

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας

