Κυπριακό: Καμία απόκλιση από το πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, τονίζει ο Γ. Γεραπετρίτης – Ενθαρρύνει ο Εμ. Μακρόν

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της άτυπης πενταμερούς στη Γενεύη, ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο ομογενειακό ραδιόφωνο Κόσμος FM της Νέας Υόρκης, χαρακτήρισε το Κυπριακό εθνική προτεραιότητα, εκτιμώντας ότι οι προσπάθειες Αθήνας και Λευκωσίας έφεραν το ζήτημα ψηλά στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών. Αναφορές και στα ελληνοτουρκικά, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να επισημαίνει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δημιουργία μιας λειτουργικής σχέσης με την Άγκυρα προκειμένου να προλαμβάνονται οι κρίσεις.

Στην ελληνική πρωτεύουσα εκτιμούν ως θετικό το γεγονός ότι υπάρχει ανοικτή μια διαδικασία έστω άτυπων συζητήσεων για το Κυπριακό, με τις δύο πλευρές στο νησί να επικεντρώνονται στην εφαρμογή των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τη σημασία ύπαρξης συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος στο οποίο προβλέπονται νέες συναντήσεις τόσο σε τριμερές επίπεδο όσο και σε αυτό μιας νέας πενταμερούς, όπου και θα εξετάζεται η πρόοδος της διαδικασίας.

📍New York

FM George Gerapetritis briefed tdy foreign correspondents at the UN, focusing on #Greece’s role as an elected member of the #UNSC🇺🇳, developments in the #MiddleEast & North Africa, Greece-US and transatlantic relations pic.twitter.com/Z1TzzxMi5E