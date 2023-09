Έναρξη συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 πμ, στο Αμφιθέατρο Α΄ του Κτιρίου Νέων Αμφιθεάτρων του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση, με τίτλο «Inaugural event for the WHO Collaborating Centre on Quality-of-Life and Wellbeing».

Στην εκδήλωση θα γίνει η ανακοίνωση και η απόδοση τίτλου συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Την κήρυξη της έναρξης συνεργασίας θα ανακοινώσει ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ Hans Henri Marcel Paul Kluge.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής.

Πρόγραμμα

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο

Έναρξη εκδήλωσης από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Χαιρετισμός επίσημων προσκεκλημένων

Ανακοίνωση και Απόδοση Τίτλου Συνεργασίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Ευρώπης του ΠΟΥ, Δρ Hans Henri Marcel Paul Kluge

Λήξη Εκδήλωσης

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.

Τελετή Αναγόρευσης του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Παράλληλα, επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Δρ Hans Henri Marcel Paul Kluge, για την πλούσια δράση του διεθνώς στην οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας, καθώς και για το σημαντικότατο και πρωτοποριακό έργο παγκοσμίως στον Τομέα της Πολιτικής Υγείας και Ψυχικής Υγείας.

Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Πρόγραμμα Τελετής Αναγόρευσης

Έναρξη – Προσφώνηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Χαιρετισμός από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο

Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Καθηγητή Θεόδωρο Δαρδαβέση

Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Έπαινος του τιμωμένου από τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ Κωνσταντίνο Φουντουλάκη

Τελετή Αναγόρευσης

Ανάγνωση και επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Επίδοση διασήμου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη

Επίδοση αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Δημήτριο Κωβαίο

Αντιφώνηση και ομιλία από́ τον τιμώμενο, με θέμα: ««Addressing Major Global Health Threats & Healthcare System Challenges in the 21st century»

Μουσικός επίλογος

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα τιμωμένου

Ο Δρ Χανς Χένρι Μάρσελ Πολ Κλούγκε ανέλαβε το αξίωμα του Περιφερειακού Διευθυντή Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) την 1η Φεβρουαρίου 2020, εκλεγμένος από τα 53 Κράτη-Μέλη της Περιφέρειας Ευρώπης και διορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟΥ, λίγο πριν ανακηρυχθεί η υγειονομική κρίση της COVID-19 ως παγκόσμια πανδημία.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρία στην ιατρική και τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας, ο Δρ Κλούγκε -μαζί με την ομάδα του στον ΠΟΥ/ Ευρώπης- υποστήριξε και τις 53 χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα διδάγματα της πανδημίας, μαζί με άλλες βασικές προτεραιότητες στον τομέα της υγείας, περικλείονται στο Πρόγραμμα Εργασίας του ΠΟΥ για την Ευρώπη, το οποίο αντανακλά μια διπλή προσέγγιση στην υγεία: Καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων, παράλληλα με την ενίσχυση των κρίσιμων υπηρεσιών των συστημάτων υγείας των χωρών, συμπεριλαμβανομένων των μη-μεταδοτικών νοσημάτων και της ψυχικής υγείας.

Μετά την αποφοίτησή του από την Ιατρική, τη Χειρουργική και τη Μαιευτική το 1994 από το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λέβεν, ο Δρ Κλούγκε ξεκίνησε την καριέρα του ως οικογενειακός ιατρός στην πατρίδα του, το Βέλγιο. Έναν χρόνο αργότερα, κατά τη διάρκεια αποστολής με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» του Βελγίου, ο Δρ Κλούγκε συνέβαλε στην αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων στη Λιβερία και τη Σομαλία, συντονίζοντας ένα πρόγραμμα για τον έλεγχο της φυματίωσης και παρέχοντας υπηρεσίες σε εμπόλεμες ζώνες. Το έργο του με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» για τον έλεγχο της φυματίωσης συνεχίστηκε με τον συντονισμό προγραμμάτων σε φυλακές της Σιβηρίας, προτού γίνει Περιφερειακός Σύμβουλος Φυματίωσης, με έδρα τη Μόσχα για τις χώρες πρώην μέλη της Σοβιετικής Ένωσης.

Αυτές οι καθοριστικές εμπειρίες άνοιξαν τον δρόμο για την ένταξη του Δρ Κλούγκε στον ΠΟΥ το 1999, με τον ρόλο του Υπευθύνου του Προγράμματος Φυματίωσης/HIV του ΠΟΥ Ρωσίας. Από το 2004 έως το 2009, υπαγόταν στον ΠΟΥ της Μιανμάρ ως Ιατρός Φυματιολόγος, και τελικά έγινε Επικεφαλής της Ομάδας για τη μονάδα HIV, Φυματίωσης και Ελονοσίας, υπηρετώντας, παράλληλα, ως σύμβουλος στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ).

Ο Δρ. Κλούγκε μετακινήθηκε στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ Ευρώπης το 2009 και έναν χρόνο αργότερα διορίστηκε Διευθυντής της Διεύθυνσης Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας, καθώς επίσης και Ειδικός Εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή για την καταπολέμηση της πολυανθεκτικής και ιδιαίτερα ανθεκτικής φυματίωσης.

Ως Διευθυντής Συστημάτων Υγείας και Δημόσιας Υγείας του ΠΟΥ Ευρώπης, συνέβαλε στην προώθηση του οράματος της καθολικής κάλυψης φροντίδας υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δημιουργώντας ισχυρές συνεργασίες για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την Παγκόσμια Τράπεζα, το GAVI, το Παγκόσμιο Ταμείο κατά του AIDS, της Φυματίωσης και της Ελονοσίας, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα Υγείας και τις Πολιτικές Υγείας, καθώς και μια σειρά από εταίρους από την κοινωνία των πολιτών και σημαντικούς χρηματοδότες/ δωρητές.

Ο Δρ Κλούγκε μιλά άπταιστα πέντε γλώσσες (Γαλλικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Αγγλικά), είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

