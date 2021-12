Ρεβεγιόν με το ERTFLIX – Η πιο ασφαλής επιλογή για τις ημέρες που έρχονται με 100 νέες ταινίες και σειρές

Το ERTFLIX έβαλε ήδη τα γιορτινά του και φιλοδοξεί να γίνει όχι μόνον η καλύτερη αλλά κυρίως η πιο… ασφαλής παρέα για το ρεβεγιόν και τις προσεχείς μέρες. Και αυτό γιατί υποδέχεται τη νέα χρονιά, με το πιο πλούσιο περιεχόμενο που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής στους φίλους του, με 80 ταινίες πολλές από τις οποίες κάνουν πρεμιέρα για πρώτη φορά, αλλά και 26 αγαπημένες και καινούριες σειρές για αμέτρητες ώρες διασκέδασης στο σπίτι.

Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ ή στο κρεβάτι και ετοιμαστείτε για… binge watch και για ένα φαντασμαγορικό ταξίδι με κινηματογραφικούς σταθμούς που έγραψαν ιστορία από όλα τα είδη του ελληνικού και ξένου κινηματογράφου, αλλά και με διάσημες ξένες σειρές.

Ήδη, στην πλατφόρμα της ΕΡΤ υπάρχουν ολοκαίνουργιες γιορτινές κατηγορίες του ERTFLIX, «Χριστούγεννα για όλους», «Χριστούγεννα για παιδιά» και «Μουσικά Χριστούγεννα», στις οποίες όλοι μπορούν να απολαύσουν -εννοείται δωρεάν- ρομαντικές ταινίες, συναυλίες και κινούμενα σχέδια, με επιλογές για όλη την οικογένεια. Και στην κατηγορία «Χιόνια Πολλά», θα βρείτε ελληνικές και ξένες παραγωγές γεμάτες snowboard, ταξίδια και extreme παρέες που μας στέλνουν σε ανεξερεύνητες διαδρομές, ενώ για πρώτη φορά σε διακριτή κατηγορία υπάρχει και μια ανασκόπηση του ERTFLIX με τις TOP 10 ταινίες για το 2021.

Η πιο ενισχυμένη δόση ERTFLIX σας περιμένει… φυσικά χωρίς ραντεβού.

26 πλήρεις ξένες σειρές με 400 επεισόδια γεμάτα με γέλιο, δράση, αγωνία, και μυστήριο.



Η νέα μεγάλη άφιξη ακούει στο όνομα «Voiceless» και στην καινούργια ανατριχιαστική σειρά 8 επεισοδίων που ακολουθεί την επιθεωρήτρια Εύα στη σκιά μιας μυστηριώδους εξαφάνισης, ενώ οι καινούργιες σειρές «Bodyguard» και «When the dust settles» μάς πάνε από το προσωπικό σύμπαν μίας αμφιλεγόμενης πολιτικού, στην Κοπεγχάγη, όπου μετά από μια τρομοκρατική επίθεση, οκτώ διαφορετικές ιστορίες καθημερινών ανθρώπων συναντιούνται.

Παράλληλα, το ERTFLIX συνεχίζει να «αποτίνει φόρο τιμής» στη βρετανική κωμωδία εντάσσοντας κορυφαία sitcoms από το παρελθόν, όπως τα «Yes Minister» και «Yes Prime Minister» στην ίδια κατηγορία με τα «Black Adder», «Mr.Bean», και «The Office».

Φυσικά, το μυστήριο δεν λείπει. Με τα «The Witness for the Prosecution», «Little Murders by Agatha Christie» και «And then there were none», να ολοκληρώνουν το παζλ της Άγκαθα Κρίστι και τον αγαπημένο Poirot να φέρνει 70 επεισόδια για τους φανατικούς του φίλους, πριν πάμε στο Βερολίνο του Μεσοπολέμου με το νουάρ «Babylon Berlin» και στη σκανδιναβική γη της ευτυχίας με το «State of Happiness».

Τέλος, οι δύο διαστημικές σεζόν του «Project Blue Book» και ο πάντα αινιγματικός professor (Άλβαρο Μόρτε) στο «The Pier», συμπληρώνουν μερικά ακόμη από τα 400 συνολικά επεισόδια που μπορείτε να απολαύσετε με σειρές για όλα τα γούστα.

Και 80 ταινίες με πάρα πολλές πρεμιέρες:

Την ίδια στιγμή περισσότερες από 80 ελληνικές και ξένες ταινίες σάς περιμένουν με πολλά κορυφαία ονόματα να περνούν από τις οθόνες σας. Κωμωδίες, ρομαντικές, δράματα και περιπέτειες, που μόλις αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα, δημιουργούν επιλογές για κάθε mood.

Από το «Lost in Paris» και τις περιπέτειες γεμάτες συναίσθημα στην πόλη του φωτός, μέχρι το χορευτικό «Basmati Blues» στην Ινδία, το «Hits», μια σκοτεινή κωμωδία που εξερευνά τη φύση της φήμης στο YouTube στην Αμερική του 21ου αιώνα.

Άχαστο φυσικά, το highlight των νέων αφίξεων με τον Τζέικ Τζίλενχαλ να τριγυρνά τα βράδια στη σκοτεινή Νέα Υόρκη ως «Nightcrawler», αλλά και το «A boy called Sailboat» με τον J.K.Simmons να γνωρίζει «Το αγόρι με το περίεργο όνομα» σε μια τρυφερή ταινία για το θαύμα της μουσικής.

Υποδεχθείτε το νέο έτος με το πιο πλούσιο περιεχόμενο… εδώ

Το ERTFLIX είναι διαθέσιμο σε εφαρμογή για Samsung, LG, Android τηλεοράσεις και Android TV boxsets. Είναι επίσης διαθέσιμο στο ertflix.gr, σε όλες τις smart τηλεοράσεις πατώντας το κόκκινο κουμπί, καθώς και σε κινητά και τάμπλετ με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές για iOS, Android και κινητά Huawei.

Επίσης, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι προσβάσιμη και για τους συνδρομητές της Cosmote TV.