Εθνικό Θέατρο: Mια γιορτή για το θέατρο με τη συμμετοχή 180 επαγγελματιών από 42 χώρες

Το Εθνικό Θέατρο σας προσκαλεί σε τρεις κορυφαίες συναντήσεις – μια γιορτή για το θέατρο, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 7 Απριλίου, στο κτήριο Τσίλλερ και στο Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά»: στο 3ο Showcase, στο Συνέδριο του Δικτύου European Theatre Convention και στη Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά, 180 επαγγελματίες του θεάτρου, καλλιτεχνικοί/ές διευθυντές/ριες, σκηνοθέτες/ιδες, δραματουργοί, υπεύθυνοι/ες διεθνών σχέσεων, επιμελητές/τριες, κριτικοί και θεωρητικοί από 42 χώρες του κόσμου και από 88 διαφορετικούς θεατρικούς οργανισμούς θα συναντηθούν στην Αθήνα, στον τόπο γέννησης του θεάτρου, για να μιλήσουν την παγκόσμια γλώσσα που συνιστά το θέατρο.

Στις εκδηλώσεις το παρών θα δώσει η Εκτελεστική Διευθύντρια της ETC, Heidi Wiley, ενώ μεταξύ των ομιλητών είναι οι: ο ΘεόδωροςΤερζόπουλος, Σκηνοθέτης και Ιδρυτής του θεάτρου «Άττις», η Κατερίνα Ευαγγελάτου, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο Jeffrey Eric Jenkins, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Θεάτρου, η Claudia Belchior, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC και η Pr. Dr. Shuyan Liu, Καθηγήτρια στον τομέα της Παγκόσμιας Ψυχικής Υγείας.

Μέσω διαδικτύου θα παρέμβουν ο Milo Rau, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ της Βιέννης “Free Republic of Vienna” και η Oleksandra Matviichuk, Δικηγόρος υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών και αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης (2022).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το πρόγραμμα με μια ματιά:

European Theatre Convention

Έναρξη Εργασιών

Πέμπτη 3 Απριλίου

17:00 – 18:00, Κεντρική Σκηνή Κτηρίου Τσίλλερ

Ομιλητές/τριες:

Αργυρώ Χιώτη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου

Θεόδωρος Τερζόπουλος, Θεατρικός Σκηνοθέτης και Συγγραφέας του μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 2025

Cláudia Belchior, Πρόεδρος του Δικτύου European Theatre Convention & Εκτελεστική Γενική Συντονίστρια στο Centro Cultural de Belém

Heidi Wiley, Εκτελεστική Διευθύντρια του Δικτύου European Theatre Convention

Συζητήσεις:

Παρασκευή 4 Απριλίου

Κεντρική Σκηνή Κτηρίου Τσίλλερ

10:00 – 11:30

Ομιλητές/τριες:

Εισαγωγή μέσω βίντεο από τον Milo Rau, Σκηνοθέτη, Συγγραφέα & Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ Βιέννης (Wiener Festwochen) | Ελεύθερη Δημοκρατία της Βιέννης

Oleksandra Matviichuk, Δικηγόρος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών, Βραβείο Ειρήνης Νόμπελ (2022)

Κατερίνα Ευαγγελάτου, Σκηνοθέτις Θεάτρου και Όπερας & Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Jeffrey Eric Jenkins, Καθηγητής και Πρόεδρος Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Urbana–Champaign & 14ος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Θεατρικών Κριτικών

Cláudia Belchior, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θεάτρου, Εκτελεστική Γενική Συντονίστρια του Centro Cultural de Belém

Ekaterina Mazmishvili, Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Τιφλίδας στη Γεωργία

Eleonora Rossi, Σκηνοθέτις του Θεάτρου Grrranit στο Μπελφόρ, Γαλλία

Karla Mäder, Επικεφαλής Δραματουργίας στο Deutsches Theater Berlin στη Γερμανία

Barbara Ferrato, Επικεφαλής του Τμήματος Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο Fondazione del Teatro Stabile di Torino και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC

Viktoria Shvydko, Αντιπρόεδρος για την Ανάπτυξη στο Θεατρικό Σωματείο Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theatre

Vladislav Troitsky, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης και Δραματουργός, Θέατρο Dakh – Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης

Συντονισμός από την Heidi Wiley, Εκτελεστική Διευθύντρια του Δικτύου European Theatre Convention

Πάνελ #1: Θέατρο, Δημοκρατία και Κοινωνία των πολιτών: Διατηρώντας τη Φλόγα Ζωντανή

Πώς μπορεί το θέατρο να προστατεύσει την κοινωνία των πολιτών και τις δημοκρατικές αξίες, λειτουργώντας ως φύλακας έναντι των απειλών που προκύπτουν από την εκλογή εθνικιστικών κομμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη; Μπορούν οι καλλιτεχνικές μας επιλογές να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση και να υποστηρίξουν τον αγώνα για δημιουργική ελευθερία; Πρέπει τα θέατρα να αξιοποιήσουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση –και τη γενική αισιοδοξία για την ΕΕ– καθώς υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον και επενδύουμε στην ευρωπαϊκή συνεργασία; Η συζήτηση «Θέατρο, Δημοκρατία και Κοινωνία των πολιτών: Διατηρώντας τη Φλόγα Ζωντανή» με ομιλητές υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εξετάσει το πολιτικό και φιλοσοφικό πλαίσιο που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή τα ευρωπαϊκά θέατρα και το όραμά μας για τους λαούς της Ευρώπης.

Σάββατο 5 Απριλίου

Σχολείον της Αθήνας «Ειρήνη Παπά»

Αμφιθέατρο Δραματικής Σχολής

10:00 – 12:00

Ομιλητές/τριες:

Σάββας Πατσαλίδης, Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο & Εκδότης του Critical Stages/Scènes critiques

Lotta Lekvall, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Folkteatern Goteborg

Tom Leick-Burns, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής των Théâtres de la Ville de Luxembourg & Γενικός Γραμματέας της ETC

Δρ. Shuyan Liu, Καθηγήτρια Παγκόσμιας Ψυχικής Υγείας; Επικεφαλής του Τμήματος Νευροεπιστημονικής Πληθυσμιακής Επιστήμης (PONS) και της Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον και την Ψυχική Υγεία

Charlotte Orti, Επιμελήτρια και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Παραγωγής του Fast Forward Festival στο Staatschauspiel Dresden

Isabel Andreen, Διευθύντρια Διεθνούς Ανάπτυξης στο Théâtre National de Bretagne

Συντονισμός από την Μαρίνα Μαλένη, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Θεάτρου στον Κυπριακό Οργανισμό Θεάτρου (ΘΟΚ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ETC.

Πάνελ #2: Πώς μπορεί να ευδοκιμήσει το θέατρο το 2025

Τα Ευρωπαϊκά Θέατρα είναι συνηθισμένα στην προσαρμογή σε αναταραχές. Ωστόσο, καθώς συσσωρεύονται οι κρίσεις και οι προκλήσεις, τι ακριβώς είδους προϋποθέσεις χρειάζονται για το θέατρο; Τι είδους ηγεσία και συνθήκες εργασίας πρέπει να προωθηθούν; Μπορούμε να λάβουμε περισσότερα μέτρα για την προστασία της ψυχικής υγείας και τη διαφοροποίηση του κοινού; Πώς εξισορροπούμε την ανάγκη παροχής περισσότερων ευκαιριών για την επόμενη γενιά για την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών προσαρμοσμένων στην αλλαγμένη πραγματικότητα; Σε αυτό το πάνελ συζήτησης, ειδικοί σε θέματα ηγεσίας, διαφορετικότητας, ψυχικής υγείας και εργασιακών συνθηκών θα σκεφτούν πώς μπορούν τα θέατρα να ευδοκιμήσουν το 2025.

12:15-13:00 Πρόγραμμα Artistic Residency – Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν από τους/τις τρεις Ευρωπαίους /ες καλλιτέχνες/ιδες που φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο, στο πλαίσιο του προγράμματος Καλλιτεχνικών Φιλοξενιών.

Μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και πολιτιστικής ανταλλαγής που στοχεύει στην προώθηση της κινητικότητας και στην ενίσχυση της νέας γενιάς καλλιτεχνών/ιδων του θεάτρου στην Ευρώπη. Οι Καλλιτεχνικές Φιλοξενίες υποδέχονται ανερχόμενους/ες καλλιτέχνες/ιδες από όλη την Ευρώπη και παρέχουν ευκαιρίες για συνεργασία και συμμετοχή σε προγράμματα με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας στην Αθήνα. Επιπλέον, καλλιτέχνες/ιδες που έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στον τομέα του θεάτρου μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φιλοξενίας, συνεργαζόμενοι/ες με ευρωπαϊκά θέατρα. Οι καλλιτέχνες/ιδες εργάζονται δίπλα στο προσωπικό του θεάτρου, εξοικειώνονται με τη λειτουργία του θεάτρου, τις τρέχουσες καλλιτεχνικές τάσεις και τη πολιτιστική ζωή της πόλης φιλοξενίας, με στόχο την ενίσχυση τόσο της θεωρητικής τους γνώσης όσο και της πρακτικής τους εμπειρίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε θεατρικούς συγγραφείς, σκηνοθέτες και δραματουργούς ηλικίας έως 39 ετών.

12:30 -12:45 Orpheus / Eurydice by Tobias Klett

12:45- 13:00 Those Who Watch by Eva Mir and Teodora Petre

Όλες οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος

TAGS Εθνικό θέατρο