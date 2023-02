Η ένεση ορμόνης κισπεπτίνης θα μπορούσε να θεραπεύσει τη χαμηλή σεξουαλική ορμή σε γυναίκες και άνδρες

Οι μελέτες, οι οποίες δημοσιεύθηκαν και οι δύο στο JAMA Network Open, διαπίστωσαν ότι η χορήγηση της κισπεπτίνης μπορεί να ενισχύσει τις σεξουαλικές αντιδράσεις σε γυναίκες και άνδρες που πάσχουν από διαταραχή υποδραστικής σεξουαλικής επιθυμίας (HSDD) – μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από χαμηλή σεξουαλική επιθυμία η οποία είναι ανησυχητική για το άτομο. Η HSDD επηρεάζει έως και το 10% των γυναικών και το 8% των ανδρών παγκοσμίως και μπορεί να έχει καταστροφικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

Επικεφαλής των μελετών ήταν κλινικοί γιατροί και επιστήμονες του Imperial College London και του Imperial College Healthcare NHS Trust. Χρηματοδοτήθηκαν από το National Institute for Health and Care Research (NIHR) Imperial Biomedical Research Centre (NIHR-Imperial BRC) και το Medical Research Council, μέρος της UK Research and Innovation.

Η κισπεπτίνη είναι μια φυσική ορμόνη που διεγείρει την απελευθέρωση άλλων αναπαραγωγικών ορμονών μέσα στο σώμα. Η ομάδα έδειξε προηγουμένως εξετάζοντας άνδρες με φυσιολογική σεξουαλική επιθυμία ότι η κισπεπτίνη μπορεί να ενισχύσει τις αντιδράσεις σε σεξουαλικά ερεθίσματα και να ενισχύσει τις εγκεφαλικές αντιδράσεις έλξης, ανεξάρτητα από άλλες αναπαραγωγικές ορμόνες όπως η τεστοστερόνη. Τώρα, διερεύνησαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα σε γυναίκες και άνδρες με χαμηλή σεξουαλική επιθυμία.

Σε αυτές τις δύο κλινικές δοκιμές συμμετείχαν 32 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και 32 άνδρες με HSDD. Και στις δύο μελέτες, οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε σάρωση του εγκεφάλου με μαγνητική τομογραφία, καθώς και σε εξετάσεις αίματος και συμπεριφοράς. Η χορήγηση κισπεπτίνης βελτίωσε τη σεξουαλική διεργασία του εγκεφάλου τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, με αποτέλεσμα θετικές επιδράσεις στη σεξουαλική συμπεριφορά σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Πρόκειται για τις πρώτες κλινικές μελέτες που διερευνούν την ικανότητα της κισπεπτίνης να ενισχύει τις σεξουαλικές αντιδράσεις σε γυναίκες και άνδρες που αγωνιούν λόγω της χαμηλής σεξουαλικής τους επιθυμίας.

Θεραπείες με βάση την κισπεπτίνη

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα αποτελέσματα θέτουν τις βάσεις για θεραπείες με βάση την κισπεπτίνη για γυναίκες και άνδρες με HSDD.

Ο Δρ Αλέξανδρος Κομνηνός, από το Τμήμα Μεταβολισμού, Πέψης και Αναπαραγωγής στο Imperial College του Λονδίνου, σύμβουλος ενδοκρινολόγος στο Imperial College Healthcare NHS Trust και συντονιστής ερευνητής της μελέτης, δήλωσε:

«Η χαμηλή σεξουαλική επιθυμία μπορεί να είναι οδυνηρή και έτσι να οδηγήσει σε Διαταραχή υποδραστικής σεξουαλικής επιθυμίας (HSDD). Αυτό μπορεί να έχει σημαντικές επιζήμιες επιπτώσεις στις σχέσεις, την ψυχική υγεία και τη γονιμότητα».

Παρόλο που είναι σχετικά συχνή, οι θεραπευτικές επιλογές στις γυναίκες είναι περιορισμένες, φέρουν σημαντικές παρενέργειες και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιβλαβές ακόμη και να προσπαθήσει κανείς. Και δυστυχώς, οι θεραπείες αυτές έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα.

Για τους άνδρες δεν υπάρχουν επί του παρόντος εγκεκριμένες θεραπείες και καμία στον ορίζοντα. Ως εκ τούτου, υπάρχει πραγματική ανάγκη για την εξεύρεση νέων, ασφαλέστερων και αποτελεσματικότερων θεραπειών για αυτή την οδυνηρή κατάσταση τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες που αναζητούν θεραπεία.

«Οι δύο μελέτες μας παρέχουν απόδειξη της έννοιας για την ανάπτυξη θεραπειών με κισπεπτίνη, καθώς παρέχουμε τα πρώτα στοιχεία ότι η κισπεπτίνη είναι μια δυνητικά ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία τόσο για γυναίκες όσο και για άνδρες με ανησυχητική χαμηλή σεξουαλική επιθυμία. Επιπλέον, στους άνδρες, αποδεικνύουμε ότι η κισπεπτίνη μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις όχι μόνο στον εγκέφαλο αλλά και στο πέος αυξάνοντας την ακαμψία. Επιπλέον, η κισπεπτίνη ήταν καλά ανεκτή τόσο από τις γυναίκες όσο και από τους άνδρες χωρίς να αναφερθούν παρενέργειες, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας από την άποψη της ανάπτυξης φαρμάκων. Σχεδιάζουμε τώρα να προχωρήσουμε τα πράγματα για να υλοποιήσουμε, ελπίζουμε, τις δυνατότητες των θεραπευτικών σκευασμάτων κισπεπτίνης στις ψυχοσεξουαλικές διαταραχές – σεξουαλικά προβλήματα που έχουν ψυχολογική προέλευση, όπως η ανεξήγητη χαμηλή λίμπιντο».

Επόμενα βήματα

Ο καθηγητής Ουάλτζιτ Ντίλο, ανώτερος ερευνητής του NIHR, επίσης από το Τμήμα Μεταβολισμού, Πέψης και Αναπαραγωγής του Imperial College του Λονδίνου, σύμβουλος ενδοκρινολόγος στο Imperial College Healthcare NHS Trust και συν-συγγραφέας της μελέτης, πρόσθεσε:

«Οι μελέτες μας βασίζονται σε προηγούμενες εργασίες μας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κισπεπτίνης και των ενισχυτικών επιδράσεών της όσον αφορά τη διέγερση και την έλξη. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό να βλέπουμε την ίδια ενισχυτική επίδραση τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, αν και οι ακριβείς εγκεφαλικές οδοί ήταν ελαφρώς διαφορετικές, όπως ήταν αναμενόμενο».

«Συλλογικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κισπεπτίνη μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή και αναγκαία θεραπεία για την HSDD που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και προσβλέπουμε στην προώθηση αυτού του θέματος σε μελλοντικές μεγαλύτερες μελέτες και σε άλλες ομάδες ασθενών».

Ενισχυτικός αντίκτυπος

Η μελέτη στις γυναίκες περιελάμβανε μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, αμφίδρομη διασταυρούμενη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή στο νοσοκομείο Invicro και Hammersmith (τμήμα του Imperial College Healthcare NHS Trust), μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Απριλίου 2021. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Imperial College του Λονδίνου.

Οι 32 προεμμηνοπαυσιακές ετεροφυλόφιλες γυναίκες με HSDD (ηλικίας 19-48 ετών) συμπλήρωσαν δύο επισκέψεις στη μελέτη, μία για τη χορήγηση της κισπεπτίνης και μία άλλη επίσκεψη για το εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ψυχομετρικά ερωτηματολόγια πριν και προς το τέλος της χορήγησης της φιλίπεπτίνης ή του εικονικού φαρμάκου για να αξιολογήσουν τη διάθεση και τη συμπεριφορά τους. Κατά τη διάρκεια της χορήγησης kisspeptin ή εικονικού φαρμάκου, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία ενώ παρακολουθούσαν ερωτικά βίντεο και έβλεπαν ανδρικά πρόσωπα για να δουν πώς επηρεάζεται η εγκεφαλική δραστηριότητα. Ως μέσο ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν μη ερωτικά βίντεο άσκησης.

Η ομάδα διαπίστωσε ότι η κισπεπτίνη βελτίωσε τη σεξουαλική και ελκτική εγκεφαλική δραστηριότητα σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου στις γυναίκες. Διαπίστωσαν επίσης ότι οι γυναίκες που ήταν πιο στεναχωρημένες από τη σεξουαλική τους δυσλειτουργία παρουσίασαν μεγαλύτερη ενισχυμένη εγκεφαλική δραστηριότητα στον ιππόκαμπο (μια βασική δομή που εμπλέκεται στη γυναικεία σεξουαλική επιθυμία) με τη βοήθεια της κισπεπτίνης.

Το κρίσιμο είναι ότι οι ψυχομετρικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες ανέφεραν ότι αισθάνονταν «πιο σέξι» κατά τη διάρκεια της θεραπείας με κισπεπτίνη, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Βελτιωμένη σεξουαλική επιθυμία

Στη δεύτερη μελέτη, η οποία ήταν επίσης τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, αμφίδρομη διασταυρούμενη δοκιμή, 32 ετεροφυλόφιλοι άνδρες με HSDD (ηλικίας 21-52 ετών) υποβλήθηκαν σε παρόμοια μελέτη με την προσθήκη της μέτρησης της ακαμψίας του πέους, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2021.

Συλλογικά, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η κισπεπτίνη μπορεί να προσφέρει μια ασφαλή και αναγκαία θεραπεία για την HSDD που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Η μελέτη έδειξε ότι η κισπεπτίνη ενίσχυσε σημαντικά την εγκεφαλική δραστηριότητα σε βασικές δομές του σεξουαλικού εγκεφαλικού δικτύου, ενώ παράλληλα αύξησε την ακαμψία του πέους έως και 56% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, κατά την προβολή ενός ερωτικού βίντεο. Ομοίως με τη μελέτη στις γυναίκες, η κισπεπτίνη είχε επίσης μεγαλύτερα αποτελέσματα σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου σε άνδρες που ήταν περισσότερο αγχωμένοι με τη χαμηλή σεξουαλική τους επιθυμία. Επιπλέον, οι ψυχομετρικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι η κισπεπτίνη βελτίωσε την «ευχαρίστηση για το σεξ» που ανέφεραν οι άνδρες.

Ο Δρ Κομνηνός και ο καθηγητής Ντίλο σκοπεύουν τώρα να προχωρήσουν με μελέτες μεγαλύτερης κλίμακας, μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς και συνεργασίες για να αναπτύξουν την κισπεπτίνη ως μια ρεαλιστική θεραπεία τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες με οδυνηρές ψυχοσεξουαλικές διαταραχές.

