Όλα έτοιμα για την 41η Ειρηνοδρομία και τα Παναγούλεια του Δήμου Αγίου Δημητρίου – Πραγματοποιήθηκε η 2η Συνέντευξη Τύπου

Πραγματοποιήθηκε, το μεσημέρι της Τρίτης (14/5) στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου η 2η συνέντευξη Τύπου για την 41η Ειρηνοδρομία που γίνεται στο πλαίσιο των Παναγούλειων, και περιλαμβάνουν σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη.

Ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, στο σύντομο χαιρετισμό του σημείωσε ότι το φιλειρηνικό μήνυμα όλων των εκδηλώσεων είναι φέτος πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς: «στην περιοχή μας οι πόλεμοι με θύματα αμάχους και παιδιά αυξάνονται και την ίδια ώρα η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, το καλοκαίρι στο Παρίσι, κάνουν πιο επιτακτικό από ποτέ το αίτημα εφαρμογής της Ολυμπιακής Εκεχειρίας». Ο κ. Μαμαλάκης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίηση του για την αύξηση τις τελευταίες ημέρες των δηλώσεων συμμετοχών στην Ειρηνοδρομία, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση της δημοτικής αρχής να διαθέσει μέρος των εσόδων της Ειρηνοδρομίας στα σχολεία του Δήμου.

Ημέρα μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Κλείνοντας, ο Στέλιος Μαμαλάκης έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι φέτος η Ειρηνοδρομία συμπίπτει με την Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Αυτή η τραγωδία κάνει ακόμα πιο επίκαιρο και πιο επιτακτικό το αίτημα για Ειρήνη και συναδέλφωση και ενισχύει το μήνυμα της Ειρηνοδρομίας. Γιατί όπως έχει πει ο Τζον Λένον μια εμβληματική μορφή του φιλειρηνικού κινήματος: “Ή θα παλέψεις για την ειρήνη ή θα πεθάνεις”».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Ευάγγελος Μπούρης, ο οποίος ανέφερε ότι η Ειρηνοδρομία του Δήμου Αγίου Δημητρίου είναι ένας καταξιωμένος θεσμός που κάθε χρόνο κερδίζει ολοένα και περισσότερους φίλους, για αυτό και η δημοτική αρχή επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της τα επόμενα χρόνια: «Φέτος έχουμε φροντίσει να είναι μια άρτια αθλητική διοργάνωση χωρίς προηγούμενο με τη βοήθεια των πολλών και μεγάλων χορηγών μας και των χορηγών επικοινωνίας, χωρίς του οποίους δεν θα τα είχαμε καταφέρει», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αγγελική Σαραβελάκη, που παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα των Παναγούλειων 2024. «Τιμούμε τον αγωνιστή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, Αλέξανδρο Παναγούλη μεταδίδουμε και μεταλαμπαδεύουμε στις επόμενες γενιές τα ιδανικά στα οποία αφιέρωσε τη ζωή του. Καλώ τους πολίτες να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις στη μνήμη του, γιατί με τη συμμετοχή μας δηλώνουμε ότι δεν ξεχνάμε», τόνισε η Αγγελική. Σαραβελάκη.

Στο πάνελ της 2ης συνέντευξης Τύπου συμμετείχαν ακόμα Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, εκπρόσωποι σωματείων και επίσημων φορέων του αθλητισμού. Στις τοποθετήσεις τους εστίασαν στη σημασία της Ειρηνοδρομίας και των διαχρονικών μηνυμάτων της, τα οποία – όπως είπαν – ταυτίζονται με τα ολυμπιακά ιδεώδη, για αυτό και είναι πανανθρώπινα και διαχρονικά. Τόνισαν επίσης τη μεγάλη αξία της Ειρηνοδρομίας στην ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού και το γεγονός ότι αυτή εστιάζει στα παιδιά, ενώ εξήραν την πρωτοβουλία του Δήμου να διαθέσει στα σχολεία του Αγίου Δημητρίου μέρος των εσόδων από τις χορηγίες και τις συνδρομές της Ειρηνοδρομίας.

Επιπλέον συμμετείχαν και απηύθυναν χαιρετισμό: η Εύη Μωραϊτίδου, αργυρή Ολυμπιονίκης στο πόλο 2004, Αντιπρόεδρος των Ελλήνων Ολυμπιονικών και Εκπρόσωπος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ο Θεόδωρος Αλεξάς Παραολυμπιονίκης Ιστιοπλοΐας και Εκπρόσωπος του Δ.Κ.Ο.Ε., ο Παναγιώτης Καραΐσκος Νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου και ο Γιώργος Καρδαράς Πρόεδρος του ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ.

Χαιρετισμό απεύθυναν επίσης οι εκπρόσωποι των χορηγών της Ειρηνοδρομίας: κ. Σηφάκη Σταυρούλα από τον Όμιλο Affidea, ο Δημήτρης Μαρνέρης Διευθύνων Σύμβουλος των CityDoctorsκαι ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Θαλαμηγών. Το παρών έδωσαν ακόμα ο Θάνος Μακρή υποδιευθυντής του AthensMetroMallκαι ο Θάνος Τρυφωνόπουλος εκ μέρους των διαγνωστικών Κέντρων AlphaProlipsis.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης: ο Γιάννης Πίτσας εκπρόσωπος του Γ.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ, ο κ. Ηλίας Μαυροειδέας event manager του All About Running και της πλατφόρμας My Race, ο Στυλιανός Καλκοπέδης Αστυνόμος Α’ και Διοικητής του Τμήματος Ασφάλειας Αγ. Δημητρίου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης – Μάριος Μπάντος, ο Αντιδήμαρχος Εποπτείας Πόλης Γιώργος Ταμπακόπουλος. Παρόντες ήταν ακόμα οι εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου, Κώστας Αλεξόπουλος, Ευάγγελος Μαλαθούνης, Μιχάλης Καραϊσκάκης, Παναγιώτης Κοκκώνης και Παντελής Ζωίλης, και οι Νατάσα Ακτύπη η οποία έλαβε την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μάντσεστερ της Αγγλίας και την 7η στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα, Ευαγγελία Ξυνού Πρωταθλήτρια βάδην και συμμετέχουσα στους Ολυμπιακούς του Πεκίνο στα 20χλμ. Βάδην

Την εκδήλωση συντόνισε ο πολυνίκης μαραθωνοδρόμος, Τεχνικός Δ/ντης All About Running – Runner Νίκος Πολλιάς.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και αύριο! Θυμίζουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές ολοκληρώνονται αύριο Τετάρτη 15 Μαΐου! Τις επόμενες ημέρες μέχρι και το Σάββατο (18/5) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μόνο στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου.

