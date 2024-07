Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με Ισραηλινό ΥΠΕΞ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να αποτραπεί η διάχυση του πολέμου στη Γάζα σε περιφερειακό επίπεδο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Ισραηλινό ομόλογο του Ισραέλ Κατς στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στο “Χ”, από την πλευρά του κ. Γεραπετρίτη υπογραμμίστηκε η ανάγκη για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης, την αναβάθμιση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε ευρεία κλίμακα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον Ισραηλινό ομόλογο του για την ελληνική πρωτοβουλία για τη σύσταση μιας ευρωαραβικής ομάδας δράσης για την προώθηση της ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή και την κοινή επιστολή-πρωτοβουλία Ελλάδας, Δανίας, Πορτογαλίας για την προώθηση από την ΕΕ της οικοδόμησης των θεσμών και των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

