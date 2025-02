Βερολίνο: Επίθεση με μαχαίρι στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος – Ένας σοβαρά τραυματίας, ο δράστης αναζητείται

Ένας άνδρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι σήμερα (21/2) το απόγευμα και τραυματίστηκε σοβαρά στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στο Βερολίνο, ανέφερε η εφημερίδα Tagesspiegel. Ο δράστης αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η αστυνομία κάνει λόγο για μαχαίρωμα.

