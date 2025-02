Ταϊβάν: Ένας νεκρός και 12 τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατάστημα (video)

Έκρηξη σε πολυκατάστημα στην Ταϊβάν είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να βρει τον θάνατο και άλλα 12 να τραυματιστούν, ανακοίνωσαν οι πυροσβεστικές αρχές.

Η έκρηξη, που εκτιμάται πως πιθανόν οφειλόταν σε διαρροή αερίου, σημειώθηκε την Πέμπτη στο χώρο εστίασης, στον 12ο όροφο του πολυκαταστήματος Shin Kong Mitsukoshi, στην πόλη Taichung.

Μεταξύ των 12 ανθρώπων που νοσηλεύτηκαν, οι τέσσερις δεν είχαν ζωτικά σημεία, δήλωσαν οι αρχές.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi