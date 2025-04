Σούμι: Βίντεο φρίκης από το μακελειό ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων – Καταδικάζει η Ευρώπη

Λίγες μόνο ώρες από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μια Ρωσική πυραυλική επίθεση ήρθε να τον διαψεύσει οικτρά. Οι ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν μια γειτονιά της πόλης Σούμι, προκαλώντας μακελειό. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν, και τουλάχιστον 100 τραυματίστηκαν, με τις εικόνες από το σημείο της επίθεσης να είναι σοκαριστικές.

Η πιο αιματηρή πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του έτους, έγινε ανήμερα της Κυριακής των Βαΐων, στο κέντρο του Σούμι και ενώ πολλοί πήγαιναν στην εκκλησία.

Russians have just struck the city center of Sumy with ballistic missiles.



Today is Palm Sunday, streets are filled with people heading to church.



Russian culture is coming to the civilized world. pic.twitter.com/96DYN8x5ca