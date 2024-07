Νεπάλ: Πάνω από 60 αγνοούμενοι έπειτα από κατολίσθηση – Παρασύρθηκαν δύο λεωφορεία

Πάνω από 60 άνθρωποι αγνοούνται στο κεντρικό Νεπάλ έπειτα από κατολίσθηση που παρέσυρε δυο λεωφορεία σε ποταμό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Rescue and search operation underway after two buses carrying around 63 passengers were swept away into the Trishuli River due to a landslide on the Madan-Ashrit Highway in Central Nepal this morning. (Source: Nepali Army's 'X' handle)#NepalLandslide pic.twitter.com/3iZ2wvoB0Z