Νέα ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ με τουλάχιστον 5 νεκρούς και 90 τραυματίες – Πλήγματα των IDF σε ιρανικές στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα, Δευτέρα τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορους τομείς του Ιράν, για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, τονίζοντας πως στο στόχαστρό του βρίσκονται πλέον εγκαταστάσεις και συστήματα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων, αφού βομβάρδισε την ιρανική πρωτεύουσα, την ιερή πόλη Μασχάντ το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει εξαπολύοντας νέες ομοβροντίες πυραύλων και drones για τρίτη νύχτα στη σειρά.

Σειρήνες για επερχόμενη επίθεση του Ιράν ήχησαν σε όλο το Ισραήλ, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν τόσο στην Ιερουσαλήμ όσο και στο Τελ Αβίβ, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, αρκετά κτήρια κατοικιών χτυπήθηκαν από την πυραυλική επίθεση.

Το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε ότι πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ιρανικό πυραυλικό πλήγμα στη Χάιφα, όπου έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε πως είδε καπνό να υψώνεται στη Χάιφα.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey από την πλευρά της ανέφερε πως εκδηλώθηκαν φωτιές σε σταθμό παραγωγής ενέργειας κοντά στο λιμάνι στη Χάιφα.

Κατά την πηγή αυτή, βίντεο που περιήλθε σε γνώση της εικονίζει την ισραηλινή αντιαεροπορική άμυνα να αναχαιτίζει επίθεση και κατόπιν πλήγματα δυο πυραύλων — σύμφωνα με την Ambrey, υπερηχητικών.

Video appears to show explosions and fires in the city of Haifa. No details yet on casualties or damage.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων YNet φωτιά προκλήθηκε σε κτήριο στην πόλη Πετάχ Τίκβα στο κεντρικό Ισραήλ το οποίο χτυπήθηκε από πύραυλο.

MDA UPDATE: 25 injured in the latest Iranian missile barrage. Serious damage reported at several sites in central Israel.



– Video from Petach Tikva.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ισραήλ, Kan, ανέφερε ότι τουλάχιστον τέσσερις περιοχές επλήγησαν από τις τελευταίες ιρανικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ.

μטחי הירי מאיראן: ארבע זירות נפילה זוהו בגוש דן. דיווחים על פצוע קשה ושריפה שפרצה באחת הזירות

Η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 90 από τα ιρανικά πλήγματα εναντίον της χώρας στη διάρκεια της νύκτας.

Τα πυραυλικά αυτά πλήγματα προκάλεσαν «τον θάνατο πέντε ανθρώπων – όλοι τους περίπου 70 ετών», καθώς και τον τραυματισμό πάνω από 90 σε τέσσερις περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, επεσήμανε η Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ») σε ανακοίνωσή της.

Σε αυτή η υπηρεσία, το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, διευκρινίζει ότι μία 30χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, φέροντας τραύματα στο πρόσωπο, ενώ 5 είναι σε μέτρια κατάσταση και 81 σε ελαφρά.

Παράλληλα σύμφωνα με τη Magen David Adom, δύο ακόμη σοροί βρέθηκαν στα ερείπια πολυκατοικίας στη Μπατ Γιαμ που χτυπήθηκε από ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο χθες το βράδυ.

Ο IDF ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρα διοίκησης της Δύναμης Κουντς στην Τεχεράνη

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δήλωσαν ότι αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας επιτέθηκαν σε κέντρα διοίκησης της Δύναμης Κουντς στην Τεχεράνη, βασιζόμενα σε ακριβείς πληροφορίες.

Η Δύναμη Κουντς είναι ένας ισχυρός κλάδος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που στέλνει μαχητές στο εξωτερικό και κατευθύνει και χρηματοδοτεί ξένες τρομοκρατικές ομάδες όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Οι IDF λένε ότι τα κέντρα που χτύπησαν χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη Κουντς «για τον σχεδιασμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ μέσω των πληρεξουσίων του ιρανικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή».

Στους 224 οι νεκροί από τις ιρανικές επιθέσεις

Το ιρανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι από τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν άρχισαν οι μαζικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 224 άνθρωποι και έχουν τραυματιστεί άλλοι χίλιοι και πλέον.

Από την Παρασκευή, ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου και αυτόπτες μάρτυρες έχουν δει δεκάδες πυραύλους στους συριακούς αιθέρες και σε πολλές περιπτώσεις την αναχαίτισή τους σε διάφορους τομείς.

Την 4η ημέρα της εύρους άνευ προηγουμένου αεροπορικής εκστρατείας του εναντίον του Ιράν, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως η αεροπορία του στοχοποιεί εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους στο κεντρικό Ιράν. «Δρούμε εναντίον της απειλής αυτής στον δικό μας εναέριο χώρο και στον ιρανικό εναέριο χώρο», ανέφερε μέσω X εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι.

חיל האוויר תוקף כעת אתרים של טילי קרקע-קרקע במרכז איראן

Το Ισραήλ φέρεται να έπληξε την εγκατάσταση πυρηνικών στο Παρτσίν. Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας στην περιοχή.

Τον Οκτώβριο, οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ φέρεται να κατέστρεψαν μια εγκατάσταση έρευνας για πυρηνικά στο Παρτσίν, ως απάντηση στην επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

واکنش سریع پدافند ارتش و خنثی‌سازی حمله رژیم صهیونیستی در پارچین



📎 https://t.co/G74rv4zX2P pic.twitter.com/LBn3drSYBK — خبرگزاری مهر (@mehrnews_ir) June 15, 2025

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν σύμφωνα με όσα αναφέρει το Iran International στην πυρηνική εγκατάσταση Φορντό του Ιράν, υποδεικνύοντας ισραηλινά πλήγματα στις εγκαταστάσεις.

Η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου θεωρείται κρίσιμο στοιχείο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αλλά μπορεί να είναι εκτός των δυνατοτήτων του Ισραήλ να την καταστρέψει πλήρως.

Witness reports suggest several loud explosions near the Fordow nuclear site, with noticeable ground tremors.



This video appears to show the blasts around 20 kilometers from the city of Qom.pic.twitter.com/k6DTY1kh8j — Iran International English (@IranIntl_En) June 15, 2025

Χθες έγινε πλήγμα με στόχο πολυκατοικία στο κέντρο της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Δημοσιογράφος του AFP επιτόπου μετέδωσε πως σημειώθηκαν «δυο εκρήξεις» με μερικά λεπτά διαφορά, κοντά στο ιρανικό υπουργείο Επικοινωνιών.

Πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν από το σημείο ενώ περίοικοι είχαν «μείνει άφωνοι», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ισλαμικά τεμένη, σταθμοί μετρό και σχολεία θα μετατρέπονταν σε καταφύγια από χθες βράδυ.

Νεκρός ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Επανάστασης

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες τον θάνατο του επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, μετά τους θανάτους την Παρασκευή των δυο πλέον υψηλόβαθμων αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και εννιά επιστημόνων που εργάζονταν στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας. Επλήγησαν δεκάδες στόχοι στην ιρανική πρωτεύουσα, ανάμεσά τους δυο εγκαταστάσεις που συνδέονταν με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων.

«Τρεις στρατηγοί των μυστικών υπηρεσιών, ο Μοχάμεντ Καζεμί, ο Χασάν Μοχακίκ και ο Μοχσέν Μπαγκερί δολοφονήθηκαν και έπεσαν ως μάρτυρες», ανέφερε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν κλειστά χθες. Δρόμοι που οδηγούσαν εκτός πρωτεύουσας ήταν γεμάτοι, είχαν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων.

«Δεν έχουμε μπορέσει να κοιμηθούμε από την Παρασκευή εξαιτίας των φρικτών κρότων των εκρήξεων. Σήμερα, χτυπήθηκε σπίτι στον δρόμο μας και φοβηθήκαμε πολύ. Αποφασίσαμε να φύγουμε από την Τεχεράνη», εξήγησε η Φαρζανέ, νοικοκυρά 56 ετών, που αναχώρησε για τον βορρά.

«Σύντομα το Ισραήλ δεν θα είναι κατοικήσιμο», προειδοποιεί η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη δεσμεύτηκε σήμερα να δώσει μια «καταστροφική απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύονται εναντίον του ιρανικού εδάφους από την Παρασκευή, λέγοντας ότι το Ισραήλ σύντομα «δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμο».

«Η κλίμακα της καταστροφικής απάντησης των γενναίων Ιρανών μαχητών αναμφίβολα θα καλύψει όλα τα μέρη των κατεχόμενων εδαφών (Ισραήλ)», δήλωσε ο συνταγματάρχης Ρεζά Σαγιάντ, εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων.

«Φύγετε από τα κατεχόμενα εδάφη γιατί σίγουρα δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα στο μέλλον» και τα καταφύγια «δεν θα εγγυώνται την ασφάλεια», τόνισε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.

«Σε μόλις τρία πρόσφατα πλήγματα στην Τεχεράνη, 73 γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν»

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ Μπακαεΐ κατηγόρησε το Ισραήλ για προπαγάνδα σχετικά με τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί «χειρουργικών χτυπημάτων» χωρίς βλάβη των αμάχων κατάφωρο ψέμα.

«Σε μόλις τρία πρόσφατα πλήγματα στην Τεχεράνη, 73 γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν», δήλωσε ο Μπακαεΐ σε ανάρτησή του στο X, προσθέτοντας ότι σε ένα σημείο – το συγκρότημα κατοικιών Τσαμράν- σκοτώθηκαν 20 παιδιά, ενώ άλλα 10 εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια περίπου 48 ώρες αργότερα.

«Στοχεύοντας οικογένειες, παιδιά και γυναίκες… Αυτή είναι η συνηθισμένη βαρβαρότητα», πρόσθεσε.

Israeli propaganda: “Surgical strikes, no residential damage.”

Reality: In just three recent strikes in Tehran, 73 women and kids killed; 20 children killed in Chamran residential complex, 10 still remain trapped under rubble 48 hours later.



Their ‘surgical accuracy’?!… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 15, 2025

Υποστηρίζοντας πως το Ιράν πλησίαζε σε «σημείο από το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή» στην υποτιθέμενη προσπάθειά του να αποκτήσει πυρηνικά όπλα –κάτι που η Ισλαμική Δημοκρατία διαψεύδει δεκαετίες τώρα πως είναι επιδίωξή της–, το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Παρασκευής μαζικής κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μονάδες πυρηνικής ενέργειας.

Έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων μέσω ενδιάμεσων, που τα τελευταία χρόνια έγιναν πλέον πολύ πιο άμεσες, είναι η πρώτη φορά που οι δυο χώρες, ορκισμένοι εχθροί, εμπλέκονται σε στρατιωτική αναμέτρηση τέτοιας έντασης.

Δυτικές κυβερνήσεις και αυτή του Ισραήλ –της μοναδικής δύναμης με πυρηνικά όπλα στη Μέση Ανατολή, κατά ειδικούς– κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Η Ισλαμική Δημοκρατία το αρνείται κι επιμένει στο δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Χθες διεμήνυσε πως θα υπάρξει «καταστροφική ανταπόδοση» στην ισραηλινή επίθεση, απείλησε πως το Ισραήλ προσεχώς δεν θα είναι «κατοικήσιμο».

Επίσης χθες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως έπληξαν το αεροδρόμιο της Μασχάντ, δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Ιράν, στον βορρά, κάπου 2.300 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Ισραήλ. Εκεί βρίσκεται το ιερό του ιμάμη Ρεζά — πρόκειται για τον πιο ιερό τόπο για τους σιίτες. Επρόκειτο, καυχήθηκε ο ισραηλινός στρατός, για το πιο μακρινό πλήγμα που εξαπολύθηκε από την Παρασκευή.

Ανακοίνωσε επίσης πως έχει αρχίσει να πλήττει «δεκάδες» εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-εδάφους στο δυτικό Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News πως ο στρατός του «κατέστρεψε την κυριότερη εγκατάσταση» της μονάδας εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ, στο κεντρικό Ιράν.

Άφησε επίσης να εννοηθεί πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί που διέταξε θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος. «Αυτό θα μπορούσε ασφαλώς να είναι το αποτέλεσμα διότι το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ αδύναμο», υποστήριξε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, κάλεσε χθες Κυριακή τις δυο χώρες να «κλείσουν συμφωνία». Είπε ακόμη πως είναι «πιθανό» να εμπλακούν οι ΗΠΑ στον πόλεμο, διαβεβαιώνοντας πως «αυτή τη στιγμή δεν εμπλέκονται».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters-Al Jazeera- Times of Israel

