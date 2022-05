Κίνα: Αεροσκάφος βγαίνει από τον διάδρομο και παίρνει φωτιά – 40 ελαφρά τραυματίες

Τρομακτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Τσονγκτσίνγκ (νοτιοδυτικά) όταν αεροσκάφος της κινεζικής εταιρείας Tibet Airlines βγήκε από διάδρομο αποπροσγειώσεων σήμερα το πρωί και έπιασε φωτιά, χωρίς ωστόσο να χάσει τη ζωή του κάποιος από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι 113 επιβάτες και τα εννέα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος και είναι «ασφαλείς», σύμφωνα με τον αερομεταφορέα. Περίπου 40 άνθρωποι, που υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς, διακομίστηκαν πάντως σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να εκτελέσει εσωτερική πτήση από την Τσονγκτσίνγκ στη Νινγκτσί, στην αυτόνομη περιφέρεια του Θιβέτ (νοτιοδυτικά), όταν έγινε το ατύχημα, περί τις 08:19 (τοπική ώρα· 03:09 ώρα Ελλάδας).

«Κατά τη διάρκεια της φάσης της απογείωσης, το πλήρωμα παρατήρησε μια ανωμαλία και διέκοψε τη διαδικασία. Το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο», ανέφερε η Tibet Airlines σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε, προσθέτοντας ότι «το αεροσκάφος υπέστη ζημιά εξαιτίας πυρκαγιάς».

Βίντεο που μεταδόθηκε από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV εικονίζει αεροσκάφος στον διάδρομο φλεγόμενο στη μια του πλευρά, καθώς πυκνή στήλη μαύρου καπνού υψώνεται στον ουρανό.

According to reports, at about 8:00 on May 12, a Tibet Airlines flight deviates from the runway and caught fire when it took off at Chongqing Jiangbei International Airport.#chongqing #airplane crash #fire pic.twitter.com/re3OeavOTA

