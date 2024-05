Ιταλία: Πλημμύρες σαρώνουν τη Λομβαρδία – Ένας νεκρός

Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την βόρεια Ιταλία, με το Μιλάνο ήδη να βρίσκεται σε συναγερμό και την περιφέρεια Βένετο της Λομβαρδίας, να εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Ανταπόκριση: Κρίστιαν Μαυρής

Τα ορμητικά νερά των ποταμών που υπερχείλισαν γκρεμίζουν ακόμη και γέφυρες. «Κανείς δεν περίμενε τέτοιες πλημμύρες στα μέσα Μαΐου, αντιμετωπίζουμε μια τρομερά δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο περιφερειάρχης του Βένετο, Λούκα Τζάια.

Διασώθηκαν 2 γυναίκες στο Σκίο (Βιτσέντσα) ενώ κοντά στη Βερόνα το πρωί βρέθηκε η σορός ενός άνδρα, που φέρεται ως αγνοούμενος από την περασμένη εβδομάδα.

Firefighters rescue people stranded in the floods in Milan, #Italy as Lambro river bursts its banks after heavy rains



