ΗΠΑ: Άλογα της αστυνομίας προκάλεσαν μποτιλιάρισμα στο κέντρο του Κλίβελαντ

Κυκλοφοριακό χάος σε αυτοκινητόδρομο του Κλίβελαντ προκάλεσαν δύο άλογα της αστυνομίας, τα οποία το έσκασαν από το στάβλο και άρχισαν να καλπάζουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Κάμερες κυκλοφορίας κατέγραψαν τα ζώα να τρέχουν στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 90 του Οχάιο, επιβραδύνοντας και στη συνέχεια σταματώντας την κυκλοφορία. Τα άλογα, τα οποία ακολουθούσε ένα περιπολικό της αστυνομίας, κατευθύνθηκαν για αρκετά λεπτά κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, πριν βγουν σε έναν παράδρομο και εξαφανιστούν από το οπτικό πεδίο των καμερών. Τελικά τα άλογα επέστρεψαν στον στάβλο τους, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν ατυχήματα ή τραυματισμοί.

