Έκρηξη: Μαύρος καπνός σκεπάζει το Λεβερκούζεν – Φόβοι για επικίνδυνα αέρια που έχουν διαρρεύσει

Μια έκρηξη ακούστηκε στη γερμανική πόλη Λεβερκούζεν την Τρίτη. Σύμφωνα με τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της Δυτικής Γερμανίας (NWR ), η έκρηξη σημειώθηκε, κατά πάσα πιθανότητα, σε εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων της εταιρίας Currenta, στην περιοχή Μπούριγκ, κοντά στην έδρα της χημικής και φαρμακευτικής εταιρείας Bayer.

#Leverkusen: Emergency services in the German state of North Rhine-Westphalia are responding to a large blast at the Chempark chemical production site in Leverkusen. Residents in the Bürrig area are urged to keep their doors and windows shut.pic.twitter.com/zj5jXq35XB

