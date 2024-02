Ένας καλλιτέχνης στη νότια Γαλλία σχεδιάζει να καταστρέψει έργα τέχνης αξίας έως και 45 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων έργων των Ρέμπραντ, Πικάσο και Άντι Γουόρχολ, εάν ο ιδρυτής του Wikileaks Τζούλιαν Ασάνζ πεθάνει στη φυλακή.

Ο καλλιτέχνης Αντρέι Μολόντκιν ρωσικής καταγωγής περιέγραψε στο Σκάι Νιους πως έχει τοποθετήσει τα αριστουργήματα που του έχουν δωρηθεί σε ένα χρηματοκιβώτιο 29 τόνων. Μέσα σε αυτό ο καλλιτέχνης τοποθέτησε δύο βαρέλια που περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες όταν ελευθερωθούν στο χρηματοκιβώτιο, θα δημιουργήσουν μια αντίδραση αρκετά ισχυρή ώστε να καταστρέψει όλο το περιεχόμενο του.

Contemporary artist Andrei Molodkin plans to destroy 16 works of art collectively valued at more than £42.77m with acid if Julian Assange dies in prison.



